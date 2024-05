Két éve azt írtuk, a Nádas étterem bezárásával lezárult egy közel évszázados korszak. Az épület lebontását követően kiderült: helyére lakások épülnek. A kivitelező 2024 tavaszára elérkezettnek látta az időt, hogy bokréta ünnepséggel tegye emlékezetessé azt a mérföldkövet, melyet most elért: az új épületegyüttes, melyben ötven lakást alakítanak ki, ugyanis már áll.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

A kivitelezési munkálatok kellős közepén, Marton István, a Portép Építőipari Kft. ügyvezető-helyettese mondott köszöntőt május 9-én, csütörtökön:

– Egy újonnan emelt épület falaira, ha elérték a legnagyobb magasságot, egy bokréta kerül kitűzésre, annak örömére, hogy az épületnek legterhesebb és leginkább számottevő munkája, a kőművesmunka nagyobbrészt elkészült. A bokréta kitűzése ünnepi alkalom az építőmunkások körében, megállhatunk egy pillanatra, hogy teret engedjünk az alkotómunka után érzett örömnek. Ez a nemes, legkorábban a 13. századi említésekből ismert hagyomány a klasszikus értelemben vett kivitelezés, a fizikai munka becsületének ünnepe is. Amikor ezt az ünnepet megrendezzük, akkor az épület mellett, a saját szakmánk hagyományait is megünnepeljük. Jár az elismerés mindenkinek, aki részt vett ebben a folyamatban. Itt állunk ezen épület mellett, mely reményeink szerint szerves részévé válik majd, ennek a csodálatos tó partján fekvő városnak. Az épület, képviselve a haladás a fejlődés, a mindig jobbra törekvés eszméjét, azt kell mutassa, amit a tervezője álmodik a világról. Mi hiszünk abban, hogy a minőségi beruházások nemcsak az adott épület, hanem a tágabb értelemben vett környék hasznára is válnak. Egy igényes beruházás, főképpen ha egy ilyen csodálatos környezet is kapcsolódik hozzá – párszáz méterre vagyunk kedves tavunktól, a Velencei tótól – inspirálólag hathat minden további helyi fejlesztésre.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

Majd elmondta: – Amikor megálmodtuk ezt az épületet, célunk az volt, hogy a lakó és üzleti funkciók, magas színvonalú elegáns környezetben szolgálják ki mind az itt élők mind pedig az idelátogatók igényeit. Elegancia és minőség… ezen értékek mentén gondolkozunk, tervezünk és valósítjuk meg elképzeléseinket. Hisszük ezt azért is, mert Winston Churchill szavaival szólva: „Mi alakítjuk az épületeinket, utána viszont ők formálnak bennünket.” Most ünneplünk, de tudjuk hosszú út áll még előttünk. Kívánok tehát erőt és kitartást ahhoz, hogy méltó módon és színvonalon tudjuk tovább vinni, majd befejezni ezt a beruházást is.

Fotó: Kivitelező

Az ünnepség keretében egy facsemetét emeltek a magasba daruval, melyet – persze csak ideiglenesen –, az épület emeletének egy jól látható sarkán helyeztek el.