A helyi és környékbeli munkavállalók megélhetése szempontjából is kulcsfontosságú az a beruházás, amelyet a Mirrotron Kft. hajtott végre Martonvásáron. A közel 160 millió forintos európai uniós támogatással megvalósult fejlesztésről Martonvásár önkormányzata számolt be a feol.hu-nak: a neutronoptikai eszközök tervezésével és gyártásával foglalkozó budapesti-martonvásári vállalat a beruházás keretében egy 300 négyzetméteres, új, napelemmel ellátott fémmegmunkáló csarnokot épített Martonvásáron, melyhez egy 100 négyzetméteres iroda is tartozik. A műhelyben többek közt egy CNC megmunkálóközpont, valamint egy, a vákuumházak gyártását lehetővé tevő, 5 tonna megmozgatására képes, 25 méteres darupálya kapott helyet.

Fotó: Martonvásár Önkormányzata

Szabó Tibor, Martonvásár polgármestere elmondta: örül a cég bővülésének és fejlődésének, amely a várhatóan az eddiginél is eredményesebb tevékenységével hozzájárul a város jó hírnevéhez a világban. A vállalat, tervei szerint további iparágak irányába is nyit, valamint 95 százalékban exportra készített neutronoptikai eszközeit ezek után is a világ kutatóintézetei számára gyártja. A martonvásári telephely 45 helyi és környékbéli munkavállaló számára kínál biztonságos munkahelyet.