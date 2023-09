Minden idők leg­kreatívabb tökfesztiválja lett az idei. Kicsit sem barokkos túlzás állítani, hogy szinte minden rácalmási ház előtt tökdekorációt csodálhatott meg az érdeklődő látogató, és a nagyobb téralkotó kompozíciók is remekül sikerültek.

A kúriában egyébként idén is, mint minden évben az első nap a gyerekekről szólt. Számtalan iskola és környékbeli óvoda tett látogatást a fesztiválon, és nagyszerű kreatív élményekkel gazdagodtak. A tavaly elmaradt Follow The Flow nevű együttes idén pótolta a fellépését, amelyre szintén pénteken került sor, és annyian voltak rá kíváncsiak, hogy a színpadteret be kellett zárni, ugyanis telt ház volt.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A főszervező, Bodnár Edina tájékoztatása szerint pénteken több mint 4 ezren, szombaton több mint 6 ezren látogattak el a tökfesztiválra. A második napon teljes telt ház volt a fesztiválon, amely nem is csoda, hiszen szombaton többek között fellépett Horváth Tamás, a Wellhello és Willcox is a színpadi programban.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Szombaton került sor a hivatalos megnyitóra, amelyen jelen volt Mészáros Lajos, a térség országgyűlési képviselője, Hajnalné Szecsődi Zsuzsanna, Fejér vármegye aljegyzője,Kovács Péter, a Dunaújvárosi Járási Hivatal vezetője.

Az országgyűlési képviselő megnyitó gondolataiban egyebek mellett a közösségformáló hagyomány impozáns módját méltatta a tökfesztivál kapcsán, a város polgármestere, Schrick István pedig a fesztiválon dolgozók, önkéntesek munkáját ismerte el.

Fotó: Szabone Zsedrovits Eniko

A háromnapos eseményt nagyszerű kísérő programok sokasága egészítette ki. A gyermekeket külön birodalom várta játékos elfoglaltságokkal. Voltak érdekes kiállítások, tökös bringatúra, kóstolók, veterán autók kiállítása, városnéző kisvonat és számtalan kézműves portékájából válogathattunk.

Bubutimár Éva tökös Manóvilága ebben az évben a szökőkút köré költözött. A kúria termeiben látható volt többek között Paray Júlia Gyöngyi népi iparművész népviseletbe öltöztetett babáinak kiállítása, s Ordas István műgyűjtő kollekciójából összeállított válogatás-tárlata is. A gasztrokínálat is igen bőséges volt, mellette idén első évben versenyt szerveztek házi készítésű tökös sütemények között is.

Vasárnap a fesztiválozóknak szintén két extra nagy durranással készültek a szervezők a színpadi produkciók tekintetében. A tökfesztivált záró sztár délután Korda György és Balázs Klári volt, majd este a Bikini koncertje koronázta meg a fesztiválműsort. A két nagyszabású koncert között adták át a legjobban sikerült tökdekorációk konstruktőreinek a bőkezű különdíjakat.

Forrás: duol.hu