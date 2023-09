Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO pandémiaszerződése alapján a globális szervezet jogosultságot szerez arra, hogy bármilyen diktatórikus döntést meghozzon, amit a magyar hatóságoknak kötelezően végre kell hajtaniuk, legyen járványra való hivatkozással egy kényszeroltási program vagy bármilyen más olyan lezárás, ami az emberek szabadságjogait is durva mértékben korlátozza – foglalta össze a lényeget bevezetésként Árgyelán János, a párt Fejér vármegyei elnöke, akitől Szakács Árpád, publicista, újságíró vette át a szót és fejtette ki bővebben is a témát.

- A WHO három lépcsőben tervezi megvalósítani az elképzelését, aminek a végeredménye az úgynevezett pandémiaszerződés lesz. Az első lépés szeptember 20-án az ENSZ közgyűlése, ahol szándéknyilatkozatot írattatnának alá a tagokkal, hogy alapot teremtsenek az említett szerződéshez – mondta Szakács, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a WHO eddig csak ajánlásokat fogalmazott meg, de a szerződés aláírása után kötelező erejű rendelkezéseket hozhat anélkül, hogy arról előzetesen bármelyik nemzeti kormánnyal egyeztetne. Lefordítva: bárhol, bármikor járványügyi intézkedéseket hirdethet ki – ebbe beletartozik mindenféle korlátozás, így a lezárásokon felül többek között a különböző információk közzététele is –, amelyeket azokban az országokban, akik csatlakoztak a WHO pandémiaszerződéséhez, kötelezően végre kell hajtani.

A Mi Hazánk arra figyelmeztet, ha a kormány aláírja a pandémia szerződést, egy olyan szervezetnek szolgáltatja ki a magyar állampolgárokat, amelyik kénye-kedve szerint és a finanszírozóinak érdekei alapján – pl. nagy gyógyszergyárak, gyógyszeripari befektetők - bármit megtehet az itt élőkkel. – Soha nem volt még ekkora veszélyben a szabadságunk a kommunista diktatúra óta! – emelte ki Szakács.

A Stop WHO! néven is emlegetett akció keretében a párt aláírásgyűjtésbe kezdett. Az íveket csütörtök délután is alá lehetett írni a belvárosban, de az akció nem csak egynapos, azt a jövőben is folytatni kívánja a Mi Hazánk. Aki csatlakozna és aláírná a petíciót, az megteheti a Mi Hazánk honlapján, a párt vármegyei irodáiban, illetve a jövőben meghirdetett utcai aláírásgyűjtő kampányok alkalmával.