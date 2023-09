Kiállítások

Szeptember 15. (péntek)

Mór, 10 óra: Kiállítások a Lamberg-kastélyban. 50 év, 50 kép – a Móri Ezerjó Nyugdíjasklub fotókiállítása (folyosó). Kislányok, színpadra! – Hullan Bea festménykiállítása (12-es terem). Mindkét kiállítás megtekinthető szeptember 17-éig.

Pázmánd, 15 óra: Régi emlék. Orisekné Farsang Erzsébet naiv festő (1929–2014) kiállítása a művelődési házban. Megtekinthető szeptember 19-éig.

Székesfehérvár, 9 óra: B4/5G – képzőművészeti kiállítás a Szent István Hitoktatási és Művelődési Központban. Kiállító művészek: B4: Csizmadia István, Homolya Gábor, Pék Eszter Anna, Revák István és Győrffy Sándor. Megtekinthető szeptember 16-áig (hétfőtől péntekig 9–18 óra, szombaton 9–12 óra között).

Székesfehérvár, 10 óra: Szőlő, szüret, bor. Stockinger József ex libris kiállítása a Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai Tagkönyvtárában. Megtekinthető szeptember 30-áig.

Székesfehérvár, 10 óra: Horváth-Biermann Melinda akvarell képei a VMK Széna téri Tagkönyvtárában. Megtekinthető szeptember végéig.

Székesfehérvár, 10 óra: Gorsiumos diáktárlat. A Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum fotó és grafika szakos diákjai munkái a Városi Képtár – Deák Gyűjtemény emeleti Diák-Deák Galériájában. Megtekinthető október elsejéig.

Székesfehérvár, 10 óra: Neumann János és öröksége. Kiállítás az MMKM Alumíniumipari Múzeumában (Zombori út 12.). A számítástechnika fejlődése idővonalban. Korabeli számítógépek, televíziók. A nyolcvanas évek játékai. Megtekinthető október 14-éig.

Székesfehérvár, 10 óra: Hadi múltunk kincsestára. Válogatás a Hadtörténeti Múzeum értékeiből a Szent István Király Múzeum Rendházában. Megtekinthető december 3-áig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.

Székesfehérvár, 10 óra: Katonazenészek, katonák. A magyar katonazene fényképes története 1868-tól napjainkig. (Szent István Király Múzeum, Rendház.) Megtekinthető december 3-áig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.

Székesfehérvár, 15 óra: A szellem misztériuma. Velich Rita jelmeztervező és Velich Dóra Teo képzőművész kiállítása az Öreghegyi Közösségi Házban. Megtekinthető október 7-éig, hétfőtől péntekig 15 és 19 óra között.

Rendezvények

Szeptember 15. (péntek)

Baracska, 18 óra: Boldog anyák. Önismereti, beszélgető csoport kisgyermekes anyukáknak. (Baracska Faluház.) A csoportot Bihari Zsófia pszichológus, művészetterápiás foglalkoztató, autogén terapeuta vezeti. „Előfordul néha, hogy… Nem vagy egyedül! Boldog anyák nélkül nincs boldog család.”

Dinnyés, 17 óra: Kulturális örökségeink a néphagyományban. Gelencsér József néprajkutató előadása a Dinnyési Templomkert és Hagyományőrző Központban.

Polgárdi, 15 órától: Őszi vigasság. Helyszín: a városháza mögött. Szeretem Polgárdit! vigasság. 15–19 óra: Ingyenes népi játszóház, kisvasút, ugrálóvár, minikörhinta. 15.30 óra: Az aranyszőrű bárány (interaktív mesejáték). 17 óra: Alma együttes. 20 óra: Buch Tibor & Horváth Elemér & Horváth Péter. 21 óra: Zenél Őrsi Péter. 24 óra: Zárás.

Rácalmás, 10 órától: Tökfesztivál (Jankovich-kúria). 10 óra: A sárkány és az ördög. Népmesés marionett bábjáték (Kámfor Zenés Bábszínház). 11 óra: Gyermekkoncert Kalap Jakabbal. 15 óra: Pyrgos Görög Show. 16.30 óra: Beretka Ádám (akusztik koncert). 18 óra: Nene. 20 óra: Follow the Flow. 22 óra: Retró házibuli Dj Novákkal. Kísérőprogramok: Halloween (a rémségek padlása, kiállítás). Kézműves termékek kiállítása és vására. Élmények az egész családnak! Gyermekprogramok (egyebek között játszóház, kalandpark, Tökmag birodalom, pónilovaglás). Kiállítások a kúria termeiben 10 és 19 óra között. 13 óra: Megnyitó a rendezvényteremben. Manóvilág (Bubutimár Éva keramikus). Hölgyek öröme (Nagyanyáink kelléktára. Nagyné Berzai Márta). Jankovich Szalon (fényképezkedés korabeli ruhákban). Rábaköz és hazánk népviselete (Paray Júlia Gyöngyi népi iparművész). Merítés (válogatás Ordas István műgyűjtő kortárs művészeti gyűjteményéből). Víz és ritmus (Nemzetközi Tájművészeti Symposion). Levendulaszoba (Rozonics Patrícia). Állandó kiállítások (Helytörténeti kiállítás, Halászati és Afrika kiállítás).

Szabadbattyán, 17 óra: Szülőfalum, Szabadbattyán. A természet impresszióitól a mozaikig. Polyák István festő, grafikus festményei a református egyházközség gyülekezeti termében (Petőfi utca 60.). Megnyitja: a művész.

Székesfehérvár, 9–12 óra: 150 éves a székesfehérvári tűzoltóság. A Havranek József Tűzvédelmi Alapítvány, a székesfehérvári katasztrófavédelmi kirendeltség és a hivatásos tűzoltó-parancsnokság rendezvénye, melyen részt vesz Fülep Zoltán tűzoltó ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos tűzoltósági főfelügyelője. 9.15–9.45 óra: Tűzoltójárművek felvonulása. Indulás a Szent Flórián körúti laktanyából a Berényi út, Szekfű Gyula utca, Mátyás király körút útvonalon a Zichy ligethez, ahol koszorúzás lesz a Havranek József-emléktáblánál, majd a Dózsa György út, Várkörút, Rákóczi utca útvonalon érkezés a Távírda utcához. 9.45–10 óra: Ünnepi térzene a Katasztrófavédelem Központi Zenekarának előadásában.

(Helyszín: Kempelen tér, Szent Flórián-szobor.) 10 óra: Koszorúzás és megemlékezés, egyházak képviselőinek áldása. A megemlékezést követően gyalogos menet a városházára zenekari kísérettel. 11–12 óra: Ünnepi díszközgyűlés. (Helyszín: a városháza díszterme.) A fehérvári tűzoltóság megalakulását, fejlődését Csurgai Horváth József, a Székesfehérvár Városi Levéltár és Kutatóintézet igazgatója mutatja be. Ünnepi közöntők, beszédek. Díszoklevél, elismerések átadása.

Székesfehérvár, 9.30 óra: Ringató Bravik Katalinnal a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. Zenei nevelés a családban. A közös játék és éneklés élménye.

Székesfehérvár, 10 óra: A művészet az elmondhatatlan tolmácsa. Interaktív holokauszt-kiállítás diákok képzőművészeti alkotásaiból az Auschwitz-Birkenau-i láger felszabadításának évfordulójára kiírt pályázatra beérkezett munkákból. (Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti Tagkönyvtára.) Megtekinthető október 2-áig.

Székesfehérvár, 10 óra: Pillanatokig időzni itt. Cservenka Edit festőművész tárlata a Pelikán Galériában. Megtekinthető október 13-áig, nyitva keddtől péntekig 10 és 18 óra között. A belépés díjtalan. (Szent István Király Múzeum, Székesfehérvári Művészek Társasága.)

Székesfehérvár, 10 óra: Lányok és lények. Zsebők Lajos szoborkiállítása a VMK olvasótermében. Megtekinthető szeptember 30-áig.

Székesfehérvár, 16.30 óra: Népmesefoglalkozás 4–8 éves gyerekeknek az Aranybulla Könyvtár Alapítványnál (Köfém ltp 1.). Vezeti Fazekas Éva (Szövőmadár Meseműhely).

Székesfehérvár, 17.30 óra: Zumba fitnesz Zsuzsival a Gárdonyi Géza Művelődési Házban.

Székesfehérvár, 18.30 óra: Filo-Café – A párbeszéd művészete. A sport szellemisége. Cél vagy eszköz? Kit mi motivál? A mozgás nemcsak a testről szól. Csapatsport és versenyszellem. Siker, pénz, hírnév. Játékosság. Kockázatvállalás. Előadó: Károlyi Györgyné. (Kairosz Kultúrműhely, Várkörút 21.)

Szeptember 16. (szombat)

Bodajk, 16.30 óra: Mária-napi búcsú. 1948–2023 – Megemlékezés Mindszenty József bíboros, hercegprímás 75 évvel ezelőtti bodajki zarándoklatáról. 16.30 órától: Zarándokok fogadása a kegyhelyen. 17 óra: A búcsú megnyitása a kegytemplomban. 17.30 óra: Keresztút a kálvárián. 19 óra: Ünnepi szentmise a zarándokudvaron. Bábel Balázs kalocsai érsek. 21 órától: Virrasztás a kegytemplomban éjfélig. 24 óra: Szentmise az elhunytakért.

A kálváriadomb – Mária-napi búcsú Bodajkon

Fotó: Archiv (NG)

Bodajk, 20–02 óra: Búcsúi utcabál a Tutti zenekarral a művelődési ház előtti téren.

Dinnyés, 10–16 óra: Madárkavalkád a Dinnyési Hagyományőrző Központnál. Ingyenes családi nap. Gyermekkoncert. Kisállatbemutató. Utazó barlang. Kézműves-foglalkozások. Madármegfigyelés és madárgyűrűzés. Mesekuckó. (Duna–Ipoly Nemzeti Park.)

Kisapostag, 13 óra: Szüreti mulatság. A falu kulcsának átadása a községházánál. 13.30 óra: Csikós bemutató Tóth Lajos Guinness-rekorder részvételével. 14 óra: Szüreti felvonulás. 20 óra: Szüreti bál. Megnyitó Kisapostag táncával. (Kisapostag Község Önkormányzata.)

Mány, 9.30 órától: Kútvölgy fesztivál és búcsú. Megnyitó, polgármesteri köszöntő. Fut a Mány! – futóverseny mindenkinek. Napközben: népi fajátékok, ugrálóvár, falfestés, kisvonat, kézműves vásár, gasztrosétány (ingyenes programok). 14 és 17.30 óra: Mazsorett. 14.30 óra: Maaner Eulen Tanzgruppe. 15 óra: Bicskei Koncertfúvós Zenekar. 16 óra: Értékeink (kiállítás-megnyitó). 16.30 óra: K Stunt Team (motoros show). 18 óra: Komonyi Zsuzsi. 20.30 óra: Kapunyitás. Mulat a Mány! Fellép: Brass Vibe, Dupla KáVé & Köteles Cindy, Dj Szeliosz, Matyi és a Hegedűs.

Mezőfalva, 10 órától: Szüreti felvonulás a nagyközség számos utcáját érintve, megállókkal. Indulás a tájháztól. Az iskola udvarán műsort adnak a felvonuláson résztvevő csoportok. 20 óra: Szüreti batyubál az iskola tornatermében. A belépés ingyenes. Asztalfoglalás a művelődési házban vagy telefonon: (06-25) 506-832. Zenél a Turi zenekar. 21.30 óra: Sztárvendég: Magyar Rózsa.

Nagyvenyim, 9 órától: Kulináris kavalkád és sportnap, nemzetközi bokszgálával. Vidám családi nap az általános iskolánál. 9 órától: Bográcsos főzőverseny, házi pálinkaverseny és borverseny. 9–11 óra: Bringás és rolleres gyakorlás és gyorsasági verseny a pumpapályán. 11 óra: Zumba Zumberával. 12 órától: Kulináris kalandozás a kondérok között, közben ebéd az Avigadó étterem tálalásában. 12–13 óra: Hétmérföldes csizma (interaktív ökomese). A Lara Mesék Társulat előadása. 13 óra: Az ételek és az italok bírálata. 13–13.30 óra: Medúza Dance Crew. 13.30–14.30 óra: Csordás Ákos. 14.30 óra: A versenyek eredményhirdetése. 15–17 óra: Gipsy Kings Experience, Horváth János „Dagi” vezetésével. 17–22 óra: A pofonoké a főszerep! Nemzetközi profi bokszgála a tornateremben.

Nádasdladány, 10 órától: Final Old Style Magic Sighthound Festival (Utolsó Régi Stílusú Varázslatos Agár Fesztivál). Donau Cup Finale 2023. Az Agár Klub nemzetközi agárkiállítása nemzetközi bírókkal a Nádasdy-kastélynál. Veterán autók, gólyalábasok, bohócok, régizene. Ezúttal is várják a retró stílusú öltözetben érkezőket. A Legjobb felöltőért járó díjat Shane Tusup adja át a győztesnek. (Vasárnap is.)

Polgárdi, 10 órától: Őszi vigasság – Szüreti mulatság. Szüreti felvonulás. A díszes karaván menete a városháza mögötti térről indul, és számos utcát bejárva a Ybl Miklós utcában fejeződik be. 20 óra: Szüreti bál. A talpalávalót Németh Józsi és Dönci húzza. 22 óra: Sztárvendég: Sós Fecó. 03 óra: Zárás.

Pusztaszabolcs, 13 órától: A római katolikus plébánia családi napja és lecsófőző versenye. A rendezvény fővédnöke: Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke. 13.30 óra: MK Aerobik Team. 14.30 óra: Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub. 15.30 óra: Mészáros Gábor koncertje. Közben 16.45-től a lecsófőző verseny eredményhirdetése. Programok kicsiknek és nagyoknak: 13 órától: Játékos sportversenyek. Légvár. Lufihajtogatás. Lovaskocsikázás. Íjászat. Kézműves-foglalkozás. Europedirect-sátor. A

gyerekeknek meglepetésmenü. 14–16 óra: A katolikus templom orgonájának és ólomüvegablakainak megtekintése. (Főszervező: Tüke László.)

Rácalmás, 10 órától: Tökfesztivál (Jankovich-kúria). 10 óra: Kolompos mulatság. 11 óra: Zenélő PET-palack, biciklipumpa és portörlő. 12 óra: A Manóvár Óvoda műsora. 12.15 óra: Szávolovics Gabriella dal- és nótaénekes. 13 óra: Babarci Német Nemzetiségi Fúvószenekar Egyesület. 14 óra: Taiko Hungary (japándob-bemutató). 15.30 óra: Tolvai Reni. 16 óra: Fesztiválköszöntő. 17 óra: Gulliver Gang (gólyalábas zenekar). 18 óra: Horváth Tamás. 19.15 óra: SambAmor együttes. 20.15 óra: Tűzisten Gyermekei (tűztánc show). 21 óra: Wellhello. 23 óra: Willcox. Kísérőprogramok: Veterán autók és motorok találkozója és bemutatója a Szentháromság téren. Gasztroélmények tök jó ízekkel! Dél-Korea ízei. Tökös programok. Varga Károly világbajnok mesterszakács, zöldségszobrász bemutatója. Látványos tökdekorációk a Millenniumi parkban és a település utcáin. 9.30–11 óra: Tökös bringatúra. Indulás 10 órakor a focipályától.

Szabadbattyán, 16 órától: Falusi séták Váczi-Tóth Bernadettel. Találkozás 16 órakor a katolikus templomnál. Útvonal: katolikus templom, Árpád utca, Telek utca, Petőfi utca, I. világháborús emlékmű, református templom.

Székesfehérvár, 9 óra: Munkácsy Székesfehérváron. Válogatás Pákh Imre magángyűjteményéből. Kiállítás a Szent István Király Múzeumban (Rendház, Fő utca 6.). A tárlaton 77 alkotást mutatnak be 11 kiállítóteremben. A Pákh-magángyűjtemény műalkotásai között 64 festményt, 8 grafikai munkát láthatnak a látogatók a Munkácsy-életműből, illetve más alkotók Munkácsyról készített

festményei és Pásztor János Munkácsyt ábrázoló szobra is bemutatásra kerül. A kiállítótermek mellett impozáns tablókiállítás reprezentálja Munkácsy Mihály

életútját, művészi pályájának legfontosabb mérföldköveit, valamint archív fotográfiák villantanak fel egy-egy epizódot a festőművész kalandos életútjáról. Megtekinthető 2024. január 14-éig.

Székesfehérvár, 9 órától: Fehérvári civil nap és Demográfiai csúcs családi nap a Zichy ligetben. 9 óra: Megnyitó, majd a Pitypang zenekar gyermekkoncertje. 9.30–12 óra: Székesfehérvári civil szervezetek bemutatkozó produkciója a nagyszínpadon. Egész délelőtt légvár, arcfestés. A gyerekeket Andi bohóc várja. 12–14 óra: Civil szervezetek rövid bemutatkozó interjúi. 14 óra: A Szín-Tér Színjátszó Egyesület élőzenés interaktív gyermekműsora. 15 óra: Bakony Népzenei Együttes. 16 óra: A Kákics zenekar gyermekműsora Gula Miklós közreműködésével. 18 óra: A Roy & Ádám Trió koncertje. 19 óra: Zabos Regina-koncert. 20 óra: Magna Cum Laude-koncert. (A programok díjmentesek.)

Székesfehérvár, 10 órától: A kulturális örökség napjai. Szent István király székesegyház: 10–14 óra: A felújított székesegyház bemutatása. Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Vármegyei Levéltára: 10–18 óra: Vezetett épületlátogatások. Szerb ortodox templom: 10–18 óra: Ortodox örökségünk. 17 óra: A fehérvári szerb ortodox templomok története. Vukovits Koszta, a szentendrei Szerb Egyházi Múzeum igazgatójának előadása. Városháza: 14 és 16 óra: Vezetett bejárás Cser-Palkovics András polgármesterrel és Kulcsárné

Németh Mariann idegenvezetővel. Szent István Király Múzeum: 10 óra: 85 éves a Nemzeti Emlékhely – Középkori Romkert. Székesfehérváron koronázott és eltemetett királyaink. Szabados György történész tárlatvezetése. 15 óra: Ásatási kalauz. A legújabb kutatások a Nemzeti Emlékhely területén. Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója és Horváth Emil

dendrokronológus tárlatvezetése. 17 óra: Így készült az Aba-Novák Secco restaurálása. Lángi József restaurátor tárlatvezetése.

Székesfehérvár, 10–13 óra: Asztali szerepjáték műhely a Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti Tagkönyvtárában.

Székesfehérvár, 10–17 óra: Társasjáték-nap a VMK Széna téri Tagkönyvtárában. Szókincsfejlesztő, stratégiai, logikai, művészeti, irodalmi, helytörténeti játékok (3 éves kortól).

Székesfehérvár, 10–18 óra: Menő jövő – elektromos járművek napja. Rákóczi utca – Várkörút lezárt szakasza. A Prohászka ligetben családi programok. (Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ.)

Székesfehérvár, 17 órától: Évadnyitó táncház a Táncházban (Alba Regia Táncegyesület). 17 óra: Kézműves-foglalkozás gyerekeknek. Körmöcskével font kulcstartó készítése Pintérné Markovich Marcella irányításával. 18 óra: „Szeptember, -ber, -ber, -ber…”. Népi gyermekjátszó Kneifelné Laczkó Kriszta vezetésével. 19.30 óra: Tánctanulás – tyukodi táncok. 20.30 óra: Táncházi mulatság. A házigazda Németh Gergő, muzsikál a Szedtevette zenekar.

Székesfehérvár, 17 óra: Tóth László – A Szabadművelődés Háza egykori igazgatója – emlékestje a Vörösmarty Színházban. 17 óra: Kávézó. Magyarits András megemlékezése. A Záróra – Tóth László emlékkönyv című kötet bemutatója. 18 óra: Galéria. A holnap kortársai (képzőművészeti kiállítás). Megnyitja: Kovalovszky Márta művészettörténész és Szentes Ottokár képzőművész. (A kiállítás megtekinthető október végéig a színházi előadások napján az előadások előtt egy órával, illetve a szünetekben.) 19 óra: Kozák András Stúdió. Mrožek: Emigránsok. A Szabad Színház előadása. Rendező: Nagy Judit.

Székesfehérvár, 19 óra: „Salve Regina!” A Vox Mirabilis Kamarakórus évadnyitó hangversenye a Jézus Szíve-templomban. Vezényel: Zemlényi Katica.

Zámoly, 11.30 órától: Szüreti mulatság. 12 óra után: Szüreti felvonulás, indulás a sportpályától. Megállók: Harmat utca 10., Petőfi utca 31., Turás, buszforduló, Hunyady utca 10., Arany J. utca 38. Fellépnek: Mesevár Óvoda, Őszidő Nyugdíjasklub, Rege Egyesület. 20 órától: Szüreti bál a Csoóri Sándor Művelődési Házban. Zenél: Zsetnyai Bence.

Szeptember 17. (vasárnap)

Bicske, 10 órától: Lengyelország Chopin nyomában. (A Bicske Barátok Egyesületének összejövetele a Petőfi Művelődési Központban.) 10.30 óra: Chopin lengyelországi életszakaszának – a külföldi turisták által ritkán látogatott – legfontosabb és legszebb állomásai. Érdekességek Chopin magánéletéről. Havasiné Darska Izabella zongoraművész-tanár előadása. Zongorán

közreműködik: Góth Miklós és Havasiné Darska Izabella. (A belépés ingyenes, adományokat hálás szívvel fogadnak.)

Bodajk, 6 órától: Mária-napi búcsú. 1948–2023 – Megemlékezés Mindszenty József bíboros, hercegprímás 75 évvel ezelőtti bodajki zarándoklatáról. 6 és 8 óra: Szentmise a kegytemplomban. 10.30 óra: Ünnepi szentmise a zarándokudvaron. Erdő Péter bíboros, prímás. Michael Wallace Banach érsek, nuncius. Spányi Antal megyés püspök. 15 óra: Keresztút a kálvárián. 17 óra: Búcsúi záró szentmise a kegytemplomban.

Füle, 11 óra: Ünnepi istentisztelet és a Vajna Lajos lelkipásztor tiszteletére állított emléktábla avatása a református templomban. Jónás Ferenc orgonajátéka. Kiss Róbert polgármester köszöntője (Füle). Fábry Szabolcs polgármester köszöntője (Nagyvázsony). Vajna Lajos emlékezete. Az emléktábla leleplezése. Verses szolgálat. A levélben érkezett köszöntések felolvasása. Az ünnepséget követően szeretetvendégség a parókia udvarán.

Mány, 10 órától: Kútvölgy fesztivál és búcsú. Szent Kereszt Felmagasztalása-templom: 10 óra: Ünnepi szentmise. 14.30 óra: Teleki Miklós orgonaművész orgonakoncertje. Rendezvénysátor: 14 óra: Romano Glaszo (autentikus folklór zene és tánc). 16 óra: Bor és tánc – Magyar táncház. Fellép a Nádasdy Tánccsoport. Zenél Balogh Edina és zenekara. 18 óra: Farkas Zsolt nótaénekes és zenekara. (Mány Község Önkormányzata.)

Nádasdladány, 10 órától: A kulturális örökség napja a Nádasdy-kastélyban és parkjában. Korhű ruhák felpróbálása, fényképezkedési lehetőség. Biliárdparti a férfi szalonban, asztalfoglalással. Kápolna-látogatás. Romantikus csónakázás a tavon. Gyermekprogramok. Termelői és kézműves vásár. Kézműves-foglalkozások. Ünnepi totó. (Minden programra előzetes regisztráció szükséges.)

Pákozd, 9–12 óra: Herbarius gyógynövénygyűjtő túra. Őszi termések (gyermekláncfű, csalán, menta, cickafar, útifű, galagonya, kökény, csipkebogyó). Túravezető: Lencsés Rita gyógynövényszakértő. Megközelítés egyénileg autóval, vagy a fehérvári buszpályaudvar 10-es kocsiállásáról 8.10-kor induló járattal, amiről a pákozdi Honvéd-emlékmű megállónál kell leszállni kb. 8.38-kor. Onnan öt perc séta az arborétum parkolója. Találkozás az arborétum alsó parkolójában 9 órakor. A túra kb. 12 óráig tart. A tervezhetőség érdekében előzetes bejelentkezés szükséges: [email protected], 06-70-338-6173; [email protected], 06-30-296-6480.

Rácalmás, 10 órától: Tökfesztivál (Jankovich-kúria). 10 óra: Szalóki Ági (gyermekkoncert). 11.30 óra: Trigatu (klasszikus és fúziós indiai táncok). 13 óra: Márió, a harmonikás. 14 óra: A Baracs Néptáncegyüttes és a Madocsai Hagyományőrző Néptáncosok közös műsora. 16 óra: Korda György és Balázs Klári. 17.30 óra: Fesztiválzáró és díjak átadása. 19 óra: Bikini-koncert.

Székesfehérvár, 10 órától: A kulturális örökség napjai. Szerb ortodox templom: 10–18 óra: Ortodox örökségünk. 17 óra: A Vox Mirabilis Kamarakórus koncertje. Barátság mozi: 13 és 14.30 óra: A mozi múltja és jelene, vezetett bejárás. Hiemer-Font-Caraffa ház: 15 és 16 óra: Vezetett bejárás. Szent István Király Múzeum: 17–19 óra: Kultúrudvar a Budenz-házban. Az 1969 óta múzeumként működő épület jelenleg nem látogatható, azonban a kulturális örökség napjai kapcsán újra élet költözik az épületbe. A Szent István Király Múzeum az Értékmentők csapatával közösen kultúrudvarrá varázsolja a belváros mára megkopott ékkövét. (A kulturális örökség napjai alatt, a Rendház kivételével, minden nyitvatartó kiállítóhely a teljes nyitvatartási időben ingyenesen látogatható.)

A szellem misztériuma – Velich Rita jelmeztervező és Velich Dóra Teo képzőművész kiállítása az Öreghegyi Közösségi Házba

Fotó: SZKKK

Székesfehérvár-Kisfalud, 10 órától: Térségi és országos népzenei minősítő a közösségi házban. (Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ, Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége – Kóta.