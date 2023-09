A szerencsésebbeknél már minden rendben van, ahogy megírtuk, öt napos kimaradás után, pénteken helyreállt az internetszolgáltatás a Telekom előfizetőinél a faluban. Mi a hiba oka és pontosan hány háztartást érint Zámolyon? – tettük fel a kérdést a szolgáltatónak még csütörtökön, amire ma kaptuk meg a választ és most változtatás nélkül közöljük: „A probléma összetettsége miatt az elhárításához sajnos több időre volt szüksége a szakembereinknek. A hiba elhárítását csütörtök délután egy rövid áramellátási hiba is nehezítette, mely központilag érintette a terület kiszolgálását. A vezetékes hálózatot érintő hiba mintegy 100 előfizetőnél jelentkezhetett, a hálózati egységet érintő áramellátási problémát azonban többen is tapasztalhatták. A hiba elhárításán partner kollégáink kezdtek el dolgozni a hét elején (akik nem Telekomos autókkal érkeztek), Telekomos kollégáink szerdától vették át a hiba kezelését, melyet péntekre sikerült megoldaniuk. A hibák távoli elhárítása után megkérjük ügyfeleinket, hogy eszközeiket áramtalanítsák és indítsák újra, ha ennek hatására nem indul újra a szolgáltatás, a hibabejelentés után egyedileg kezeljük a problémát. Ezúton is ügyfeleink szíves elnézését kérjük.

Azon ügyfeleinknek, akik a vezetékes internet szolgáltatásban hibát tapasztaltak és ezt ügyfélkapcsolati elérhetőségeink egyikén jelezték, Netgarancia szolgáltatásunkkal 72 órán keresztül korlátlan mobilinternettel helyettesítettük vezetékes internet szolgáltatásukat. Azoknak az ügyfeleinknek, akiknél pedig sajnálatos módon a bejelentett hiba elhárítási ideje meghaladta a törvényben előírt 72 órát, a hibaelhárítás késedelme miatti kötbér összegét következő havi számlájukban írjuk jóvá.” – eddig a Telekom válasza.