Adony, Iváncsa, Kulcs és Rácalmás településvezetői az ott élők biztonsága érdekében társult önkormányzati rendészet létrehozását fontolgatja. Minderről már egyeztetés is zajlott, melyen jelen volt a térség országgyűlési képviselője, Mészáros Lajos, aki a kialakítandó szervezet céljáról úgy fogalmazott: „A rendőrségi körzeti megbízottak mellett ez a szervezet további egyenruhás jelenlétet biztosítana a településeken. Bár a legtöbb helyen működik aktív civil polgárőrség, és szükség is van rájuk, az önkormányzati rendészet más hatáskörrel, más feladatokat is el tudna látni.”

Az erre irányuló megbeszélésnek a kulcsi hajóállomás adott otthont, az egyeztetésen jelen volt a települések vezetői és megbízottai mellett Budavári Árpád dunaújvárosi rendőrkapitány és Hermann Gábor településbiztonsági menedzser.

– Fontos számomra a választókörzetben élők biztonsága, biztonságérzete és támogatok minden olyan kezdeményezést, amely hatékony választ ad az ezt érintő új kihívásokra – hangsúlyozta Mészáros Lajos országgyűlési képviselő.