Márta az úgynevezett önkéntes kölyöknevelő programban vesz részt, amely a vakvezető kutyák képzésének alapja. Körülbelül egyéves koráig maradhat nála a kutyus, közben az ő feladata az állat szocializálása, nyugodt családi körülmények biztosítása és kapcsolattartás a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskolával. A nevelési időszak lejárta után következik a vizsga, valamint az ismételt egészségügyi vizsgálatok sora.

– Mindenképpen szerettem volna önkénteskedni, és adódott a lehetőség, hogy egy évre megkaphassam Unicumot – mondta Vucseta Márta. – És igaz, hogy egy esztendő után vissza kell adnom, de mégiscsak helyeset és jót teszek a programban való részvételemmel. Miután felvettem a kapcsolatot a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskolával, mindent elolvastam, amit csak ebben a témában elérhettem. Nagy lehetőségnek láttam, hogy nevelhetek egy olyan kutyust, aki aztán emberi életekért, sorsokért felel. Írtam az iskolának, és szinte azonnal válaszoltak, aztán következett egy felkészítés, majd úgy fél év elteltével arról kaptam értesítést, hogy fogadhatom új barátomat. A szakemberek azóta folyamatosan figyelik Unicum fejlődését, havonta egyszer szerveznek egy úgynevezett kölyöktalálkozót, ahol a kutyus együtt lehet a testvéreivel, a kisebbekkel, nagyobbakkal. A kutyaiskolánál elmondták, mit várnak el, mit és hogyan kell megtanítanom Unicumnak, milyen feltételeket kell teljesítenie, miféle teszteken és orvosi vizsgálatokon kell megfelelnie.

Vucseta Márta az elzamajori idősek táborában saját kutyájával, Elffel, és a leendő vakvezető kutyussal, Unicummal (jobbra)

Fotó: Tihanyi Tamás / FMH

Amennyiben Unicum megtanulja az elvárt feladatok végrehajtását és semmilyen mozgásszervi, vagy más egészségügyi problémát nem találnak nála, visszakerül az iskolához a speciális képzésre. De egyelőre Mártával él, aki szívesen jár vele különböző közösségekbe, az elmúlt napokban például Elzamajorban az idősek alkotótáborának a vendége volt.

– Amikor itt vagyunk, minden táborlakó szeretettel üdvözli, köszönnek neki, Unicum pedig farkcsóválva és nagy odafigyeléssel hálálja meg az idősek kedvességét. Gyakran simogatják, előfordul, hogy egyszerre hárman is beszélnek hozzá és mesélnek egymásnak egykor élt saját kutyusaikról. A hozzátartozókkal való kapcsolattartás hiánya gyakran megnehezíti az idősotthonban lakók életét. Az utóbbi hiány pótlásában tud nagyon sokat segíteni egy ilyen okos állat, egy kincs, amely így egy időre a közösség életének része lesz. Sok örömet, vidámságot, szeretetet hoz és szebbé teszi a napjainkat. Jelenléte tovább fokozza az elhagyott otthon érzetét azoknak, akik korábban is kutyussal éltek. Akiknek pedig eddig ez az élmény nem adatott meg, azok is rácsodálkozhatnak arra a szeretetre, amit egy ilyen állat adni tud, feltétel nélkül mindenkinek.

Márta tudja, fájdalmas lesz a pillanat, amikor Unicum élete újabb fordulatot vesz és speciális vakvezető képzésben részesül.

Nem csak az időseknek, a gyermekeknek is nagy barátja ez a végtelenül kedves kutya, akire később élete során fontos feladatok várnak

Fotó: Tihanyi Tamás / FMH

– Nagyon hiányzik majd, de elődeihez hasonlóan ő is itt hagy magából valamit. Példát mutatott, emlékeztetett arra, hogy csak önzetlenül érdemes élni és cselekedni. Unicum már a harmadik kutyusom, aki átmenetileg velem él. Amikor az elsőt elvitték tőlem, az érthetően nagyon fájt. De amikor megtudtam, milyen jó gazdihoz került, megnyugodtam, és gyakran látogatom, mindent tudok róla.

A Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola minden esetben ingyen biztosítja a látássérült emberek részére a segítő négylábút. A kiképzés ütemét, a várakozási időt a támogatások beérkezése határozza meg. Egy arra alkalmas kutya kiképzése körülbelül másfélmillió forintba kerül és átlagosan hat hónapig tart, utána pedig az eb közösen gyakorol, majd vizsgát tesz leendő gazdájával.

A vakvezető kutyáknak igen szigorú fizikai és mentális követelményeknek kell megfelelniük. Leginkább a labrador és a golden retriever fajták válnak be, de közülük is csak minden ötödik bizonyul alkalmasnak erre a munkára. Javítja az esélyeket, ha már a kölyköket erre a feladatra nevelik, de a napi több órás utcai kiképzés csak egyéves kor felett kezdhető meg. A kutyákat ezt megelőzően széleskörű állatorvosi szűrővizsgálatnak vetik alá, azonban a megfelelt kutyák nem mindegyikéből lesz vakvezető, ugyanis a mentális alkalmasságról csak a következő féléves intenzív képzés alatt lehet megbizonyosodni. A kutyák a speciális felkészítés végén kiképzőjükkel együtt tesznek vizsgát, majd több hónapos gyakorlás következik a leendő gazdájukkal, amelynek végén jogszabály által megkövetelt közlekedésbiztonsági vizsgát kell teljesíteni. Csak azt követően veheti hivatalosan is használatba vakvezető kutyáját a látássérült ember.



Leginkább a labrador retriever és a golden retriever fajták válnak be a vakvezető kutyaiskolában

Fotó: Tihanyi Tamás / FMH

Egyébként Mezősi Tamás, a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola vezetője ismerős lehet a FEOL olvasóinak, hiszen a szakember egyike volt azoknak, akik a Baptista Szeretetszolgálat pákozdi logisztikai központjából útnak indult Rescue24 speciális mentőcsapathoz csatlakoztak a törökországi földrengés után. Eredetileg mentőkutyákkal foglalkozott, azt egészítette ki a vakvezető ebek képzése. Trafit, Törökország egyik négylábú hősét ő nevelte fel, a kutya emelt szintű vizsgával rendelkezik nyomkövetésből, területkeresésből és romkutatásból. Hűséges négylábú társaink a természeti katasztrófa után ország-világ előtt bizonyították tudásukat, de megteszik ezt napról napra a szürke hétköznapokban is, sérült embertársainkat kísérve sorsuk útján.