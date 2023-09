Nemrégiben névtelen levelet kapott szerkesztőségünk, amelynek szerzője így fogalmazott: „Tudomásomra jutott, hogy az Ózon Kft. székesfehérvári telephelyén nagy mennyiségű toxikus akkumulátor hulladékot dolgoz fel.” Olvasónk levelében arról írt, a kamionok már sok 100 tonna ilyen hulladékot szállítottak be a cég telephelyére, melynek feldolgozása napokon belül elindul. A levél írója elsősorban a tevékenységgel kapcsolatban esetleg felmerülő egészség- és természetkárosító hatások miatt fejezte ki aggodalmát.

A tisztánlátás érdekében természetesen megkerestük az Ózon Kft.-t, a vállalat pedig teljes egészében cáfolta az állításokat. „Tevékenységi körünkbe nem tartozik bele az akkumulátor hulladék feldolgozása, kezelése. Ennek megfelelően jelenleg sem végzünk, soha nem is végeztünk és a jövőben sem tervezzük az ilyen jellegű hulladék kezelését” – adta válaszul kérdésünkre az Ózon Kft. A cég részletes tájékoztatása szerint, mivel a lakóövezettől távoli ipari területen működő vállalat sem most sem a jövőben nem tervez akkumulátor hulladék feldolgozást, nem áll fenn egészségügyi kockázat sem.

Mivel foglalkozik az Ózon Kft.?

Az Ózon Kft. – 100%-ban hazai tulajdonú társaságként – több évtizede végez országos szinten hulladék gazdálkodási tevékenységet, melynek során kiemelt figyelmet fordít a környezettudatos szolgáltatási módra. Tevékenységeik a hulladékok begyűjtésétől, szállításától a tároláson át egyes hulladékok végártalmatlanításáig átfogja a hulladékok teljes életciklusát. Fő profiljuk az olajjal szennyezett hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, melyben kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Munkájuk végzéséhez minden szükséges hatósági engedéllyel rendelkeznek, melyet az illetékes hatóságok felügyelnek és rendszeresen ellenőriznek. Kiemelik, hogy a társaságuk fennállása óta nem állapítottak meg környezetvédelmi bírságot. Az Ózon Kft. immár több évtizedes múlttal végzi a város közigazgatási területein belül közszolgáltatóként a lakosságnál és közületeknél keletkező szippantott kommunális szennyvizek begyűjtését és szállítását. Társadalmi szerepvállalásukat és a helyi közösségért való tenni akarásunkat mi sem mutatja jobban, mint az, hogy a COVID időszak alatt helyi közszolgáltatóként a székesfehérvári lakosok szennyizét teljesen díjmentesen szállították el, ezzel is segítve a közösséget ebben a nehéz helyzetben. Jelenleg pedig, mint a MOHU Zrt. (hulladékos koncessziós társaság) szerződött és átvilágított alvállalkozójaként végeznek szolgáltatást az ipari szektor szereplőinél.