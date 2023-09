Budapesten a Vámház körúti Vásárcsarnok adott otthont múlt héten a Vásárcsarnokok, Piacok Együttműködési Fóruma alakuló ülésének, melynek 14 alapítótagja között Székesfehérvár piaca is helyet foglal. A fórum együttműködési megállapodása szakmai elveken alapul, ám mindemellett egyik első pontja a Nyitott Piacok Napja - Piacok Éjszakája megrendezéséről is szólt. Ennek értelmében Székesfehérváron is hamarosan – szeptember 22-én – megrendezik az első nagyszabású eseményt a helyi Városi Piacon.

A Fórum alapító tagjai új közös projektek indítását tűzték ki célul: országos szakmai eseményeket, tematikus terméknapokat, időszaki rendezvényeket terveznek, melyekhez piac-működtetési fejlesztések kidolgozását, szakmai konferenciákat is kapcsolnak.

Földes Tamás, az ugyancsak alapító szervezet, a Budapest Vásárcsarnokai Kft. ügyvezető igazgatója a Fórum alapításáról szóló közleményében így fogalmazott: „Az Együttműködési Fórum megalakulása azért is jelentős, mert jelenleg a vásárcsarnokoknak, piacoknak nincs ilyen jellegű szakmai szerveződése. Ez az Együttműködés teremti meg a lehetőségét annak, hogy ennek a szektornak a szereplői a jövőben hatékonyan, összehangolt munkával jelenjenek meg a gazdasági életben, és kommunikáljanak, nemcsak az agrárium, az élelmiszeripar és az élelmiszer-kiskereskedelem felé, de legfőképpen a vásárlók és a nagyközönség felé is.„

Fotó: Vásárcsarnokok, Piacok Együttműködési Fóruma

A szakmai szervezethez további csatlakozók jelentkezését is várják. Valamennyi, Magyarországon működő vásárcsarnok, piac csatlakozhat, tulajdonviszonyoktól, működési formától, földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül.

A szeptember 22-i Nyitott Piacok Napja – Piacok Éjszakája fő célja elsősorban a piacozás, mint a tudatos és személyes vásárlás és mint életérzés megismertetése és megszerettetése, a fiatalok, a családosok megszólítása, bevonzása a piacokra, vásárcsarnokokba és közvetlen összekapcsolása a helyi termelőknek, kereskedőknek a lakossággal. Székesfehérváron az Alba Plázában működő Városi Piac már egészen biztosan megrendezi az eseményt, melyen kóstolók, szakmai előadások, akciók árják a látogatókat, reggel 5 és este 19 óra között.