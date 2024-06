Alapvető különbség, hogy gyermekintenzív orvos van az autón. Az eszközök is olyanok, amelyek alkalmasak arra, hogy apró emberkéket is elláthassanak vele. Például a lélegeztető két kilogramm gyermeksúlytól már hatékonyan dolgozik. Ebben az egy darab mentőben mobil labor is található. Ha súlyos beteg apróságot kell kórházba szállítani, akkor ezt az autót riasztják.

Sorozatunk első részében László Endre Mártonnal, a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány alapítójával beszélgettünk, aki már gyerekkorában szerelmes volt a mentőautóba, s ez a szerelme a mai napig megmaradt.

A gyermekmentő-autót nemcsak műszerekkel látták el, hanem a gyermekeket megnyugtató játékokkal is

Fotó: Mesterséges Intelligencia

Egy Fejér megyei kisgyerek is nekik köszönheti az életet, mert súlyos szívritmus zavar miatt kellett volna a fehérvári kórházból Budapestre szállítani, de mikor a speciális mentők Fehérvárra érkeztek, a kisgyerek szíve megállt. A mentők a fehérvári orvosokkal közösen sikeresen újraélesztették a picit, majd a fővárosba szállították.

Hallgassák, nézzék meg László Endre Mártonnal készített anyagunkat!