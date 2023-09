Kiállítások

Szeptember 22. (péntek)

Szabadbattyán: Szülőfalum, Szabadbattyán. A természet impresszióitól a mozaikig. Polyák István festőművész-grafikus kiállítása a református egyházközség gyülekezeti termében (Petőfi utca 60.). Megtekinthető: előzetes egyeztetés szerint.

Székesfehérvár, 10 óra: Szőlő, szüret, bor. Stockinger József ex libris kiállítása a Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai Tagkönyvtárában. Megtekinthető szeptember 30-áig.

Székesfehérvár, 10 óra: Horváth-Biermann Melinda akvarell képei a VMK Széna téri Tagkönyvtárában. Megtekinthető szeptember végéig.

Székesfehérvár, 10 óra: Lányok és lények. Zsebők Lajos szoborkiállítása a VMK olvasótermében. Megtekinthető szeptember 30-áig.

Székesfehérvár, 10 óra: Gorsiumos diáktárlat. A Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum fotó és grafika szakos diákjai munkái a Városi Képtár – Deák Gyűjtemény emeleti Diák-Deák Galériájában. Megtekinthető október elsejéig.

Székesfehérvár, 10 óra: A művészet az elmondhatatlan tolmácsa. Interaktív holokauszt-kiállítás diákok képzőművészeti alkotásaiból az Auschwitz-Birkenau-i láger felszabadításának évfordulójára kiírt pályázatra beérkezett munkákból. (VMK Budai úti Tagkönyvtára.) Megtekinthető október 2-áig.

Székesfehérvár, 10 óra: Pillanatokig időzni itt. Cservenka Edit festőművész tárlata a Pelikán Galériában. Megtekinthető október 13-áig, nyitva keddtől péntekig 10 és 18 óra között. (Szent István Király Múzeum, Székesfehérvári Művészek Társasága.)

Székesfehérvár, 10 óra: Neumann János és öröksége. Kiállítás az MMKM Alumíniumipari Múzeumában (Zombori út 12.). A számítástechnika fejlődése idővonalban. Korabeli számítógépek, televíziók. A nyolcvanas évek játékai. Megtekinthető október 14-éig.

Székesfehérvár, 10 óra: Hadi múltunk kincsestára. Válogatás a Hadtörténeti Múzeum értékeiből a Szent István Király Múzeum Rendházában. Megtekinthető december 3-áig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.

Székesfehérvár, 10 óra: Katonazenészek, katonák. A magyar katonazene fényképes története 1868-tól napjainkig. (Szent István Király Múzeum,

Rendház.) Megtekinthető december 3-áig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.

Székesfehérvár, 15 óra: A szellem misztériuma. Velich Rita jelmeztervező és Velich Dóra Teo képzőművész kiállítása az Öreghegyi Közösségi Házban. Megtekinthető október 7-éig, hétfőtől péntekig 15 és 19 óra között.

Székesfehérvár: Kultúra, ami összeköt – Fehérvár tele értékkel. Munkácsy Fehérváron. Válogatás Pákh Imre magángyűjteményéből (Szent István Király Múzeum, Rendház). Megtekinthető 2024. január 14-éig.

Rendezvények

Szeptember 22. (péntek)

Agárd, 18 óra: Contempo – koncert a Velencei-tavi Galériában. Pozsár Eszter (fuvola, altfuvola, szopránszaxofon), Csurkulya József (cimbalom), Horányi Sándor (akusztikus gitár).

Bicske, 7–14 óra: Autómentes nap. Gurulj be Te is! (Hősök tere.) Bringázz velünk a suliba a Kossuth térről! Találkozás 7.30 órakor. Ajándék a résztvevőknek! Bringás reggeli. Kerékpáros ügyességi verseny. Baleset-megelőzési tanácsadás. Rekeszmászás. Egészségmegőrzés.

Bicske, 18 óra: Dumaszínház. Miért pont Ázsia? Badár Sándor estje a Petőfi Művelődési Központban.

Kápolnásnyék, 15 óra: „Egyre mélyebbre merülök Dante sötét erdejében…” A Liszt és Dante kapcsolódásait bemutató kiállítás megnyitója a Liszt Művészházban. Megnyitja: Rodics Eszter, a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola elnöke. Közreműködik: Mihályi Teréz Benedikta és Verő Johanna.

Székesfehérvár, 9.30 óra: Ringató Bravik Katalinnal a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. Zenei nevelés a családban. A közös játék és éneklés élménye.

Székesfehérvár, 10 órától: Európai mobilitási hét. Helyszín: a Németh László Általános Iskola előtt. 10–13 óra: Gyermekprogramok a környezettudatosságról (Gaja Környezetvédő Egyesület). 10.30 óra: „Gurulj velünk!” felvonulás az előzetesen regisztrált óvodás csoportoknak (kismotor, futóbicikli, roller). Irány a Gáz utca! 11 óra: Legmobilisabb osztály (vetélkedő).

Székesfehérvár, 10–18 óra: Múlt és jelen, a bélyeggyűjtés örök – a Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör bélyegkiállítása a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Házában. (Szombaton megtekinthető 10 és 14 óra között.)

Székesfehérvár, 17.30 óra: Zumba fitnesz Zsuzsival a Gárdonyi Géza Művelődési Házban.

Székesfehérvár, 18 óra: Jónák Tamás festőművész életmű-kiállítása (Szent István Király Múzeum, Csók István Képtár). Köszöntőt mond Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. A kiállítást megnyitja Wehner Tibor író, művészettörténész. Közreműködik az Alba Regia Szimfonikus Zenekar. A kiállítás megtekinthető szeptember 22. és november 1. között. (Nemzeti Múzeum Kft.)

Székesfehérvár, 18 óra: Botticelli szerelmei – Hársfakánon. Író-olvasó találkozó Schmöltz Margittal a Vörösmarty Mihály Könyvtár központi könyvtárának olvasótermében. A regény Botticelli esztergomi tartózkodásának és a freskó születésének állít emléket.

Székesfehérvár, 19 óra: Gazing Into Darkness (A sötétbe nézek) – Koós Gábor grafikus, képzőművész kiállításának megnyitója (Szent István Király Múzeum, Országzászló téri kiállítóhely). Megnyitja Bódi Kinga művészettörténész. Megtekinthető december 10-éig, csütörtöktől vasárnapig 10 és 18 óra között.

Székesfehérvár, 19 óra: Kultúrházak éjjel-nappal. Operabonbon a Magyar Állami Operaház művészeinek – Káldi Kiss András, Beeri Benjamin, Mitrasca Rebecca Astrid, Bagosi Orsolya és Szarvas Tünde – előadásában az Öreghegyi Közösségi Házban. Elhangzanak a többi között a Don Giovanni, a Figaro házassága, a Varázsfuvola, a János vitéz, a Carmen és a Traviata legismertebb dallamai. Zongorán közreműködik: Mezei Pál. Rendezte és narrátor: Sudár Gyöngyvér. (Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ.)

Székesfehérvár, 19–21 óra: Kultúrházak éjjel-nappal. Jazz est Ördög Krisztiánnal (szaxofon) és Rodek Balázzsal (gitár) a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban.

Szeptember 23. (szombat)

Cece, 14–24 óra: Őszköszöntő a Piactéren (Deák Ferenc utca 9.). Lecsófesztivál és kézműves kirakodóvásár. Gyermekprogramok. 14 óra: Fazekas Gábor polgármester köszöntője. Lecsófőző verseny. 17–17.30 óra: Zsűrizés. 18 óra: Eredményhirdetés (rajzpályázat, főzőverseny). 20 óra: Humen Brass Band-koncert (a rezesbandák rockzenekara). 22 óra: Retródiszkó Dj Herczeg Szilárddal.

Etyek, 15 óra: Nemzetközi festészeti szimpózium a felvidéki Bokros-tanyán (Etyek, Magyar utca 65.). Válogatás a művésztelep gyűjteményéből. Kurátor: Dolán György festőművész. Köszöntőt mond: Lucza Gyula, az Etyeki Műhely Alapítvány kuratóriumának elnöke. Megnyitja: Nagy T. Katalin művészettörténész. Megtekinthető október 13-áig, keddtől péntekig 10 és 17 óra között, vagy előzetes egyeztetés alapján.

Gárdony, 10 órától: Őszi teríts-meríts fesztivál és idősek köszöntése a városháza előtti téren. Kézműves kuckó. Őszi gyümölcsvásár. Kemencés Teki finomságai. Kirakodóvásár. 10 óra: Tűzgyújtás a bográcsok alatt. Főzőverseny. 11 óra: Idősek világnapja, a település szépkorú polgárainak köszöntése. Mudrony Alojzia szavalata. 11.10 óra: Iglice Népdalkör (Dinnyés). 11.20 óra: A gárdonyi óvodások (Alma csoport) műsora. 11.35 óra: Tóth István polgármester ünnepi beszéde, idősek köszöntése. 12 óra: Ebéd. Muzsikál a Sugar Band

(Horváth Klára, Monger Tamás). 13.30 óra: Táncparádé. 15 óra: Meedleys zenekar. 16.30 óra: Mr G Blues Band. 18 óra: RockPort Band.

Lepsény, Mezőszentgyörgy, 11 órától: Szüreti felvonulás. 11 óra: Gyülekezés az LMSK sportpályán. 12 óra: Indul a díszes menet! Megállók: Mezőszentgyörgy, posta. Lepsény, Szondi lakótelep, művelődési ház, Arany János utca és Kossuth utca sarok, posta. 21 óra: Szüreti bál a sportpályánál. Zenél Szalai Zoltán. Büfé, tombola.

Martonvásár, 17 óra: A Penta Fúvósötös kamarakoncertje az Agroverzum előadótermében. Közreműködik: Rácz János (fuvola), Szélpál Krisztina (oboa), Várnai Beáta (klarinét), Baráth Gergely (kürt), Hartenstein István (fagott). Az est házigazdája: Mona Dániel zenetörténész. Műsoron: Ligeti György: 6 bagatell; Farkas Ferenc: Fúvósötös szerenád, Polgár Tibor: Szegény Schubert, ha tudta volna...; Weiner Leó: Rókatánc (Kovács Zoltán átiratában).

Pusztaszabolcs, 9 órától: Városi sport- és egészségnap több helyszínen. (Szükséges: taj-kártya, személyazonosító igazolvány, lakcímkártya.) Ingyenes szűrések (méhnyakrák, anyagcsere állapot, testzsír, gyógyszerlista ellenőrzése, PSA, vércukor, koleszterin, vérnyomásmérés, bőr- és szájüregi rákszűrés, szemnyomás, arcbőr-diagnosztika, állapotfelmérés, vitalizálás és súlykontroll, ortopédiai tanácsadás). Programok a szabaidőparkban: 9–13 óra: Hősképző, újjáélesztés. 10 óra: Szívpárna készítése. 10–16 óra: Kalandpálya. Workshop: 10–16 óra: Termékek workshopja. Ingyenes előadások: 11–12.30 óra: A demenciáról. 15.30–17 óra: Életmentő izom. Mozgáslehetőségek a szabadidőparkban: 9.45 óra: Bemelegítő aerobik. 10 óra: Négy évszak futóverseny. 15 óra: TRX-edzés. 16 óra: Hormonjóga. Az év utolsó kertmozija: 19 óra: Indiana Jones és a sors tárcsája.

Sárbogárd, 14 órától: Sárbogárdi sokadalom. 14 óra: Sokadalmi menet. Indulás a Petőfi Sándor Gimnáziumtól. Útvonal: József Attila utca, Tompa Mihály utca, Baross Gábor utca, Hősök tere. A Hősök terén: 15.30 óra: Térzene a Sárbogárdi Fúvószenekarral. Fesztivál nyitótánc: Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola Tendance Csoportja. 16.30 óra: Megnyitó, köszöntők. 16.45 óra: Lúdas Matyi – Sárkör Színtársulat, Sárkeresztúr. 17.30 óra: Táncegyüttesek műsora: Balatonboglár, Cece, Kakasd, Kiskunfélegyháza, Litér, Paks, Sárkeresztúr, Sárbogárd. 20 óra: Borkirálynő-választás. Közreműködnek a sárbogárdi és sárszentmiklósi borosgazdák, kézművesek, valamint Szemző Angéla és zenekara. Gyermekjátszó és kézműveskedés. Étel, ital. (Szervezők: Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola, Sárréti Csókavirág Néptánc Egyesület, Sárbogárdi Kulturális Egyesület.)

Sukoró, 10 óra: Hálaadó istentisztelet a református templomban. 400 éves a Sukorói Református Egyházközség. A Kálvin tér táblájának leleplezése. Szeretetvendégség.

Sukoró, 14 órától: Falunap a főtéren. Megnyitó – Mészárosné Hegyi Gyöngyi polgármester. 14.05 óra: 1623: Újratelepítés – Sukoró 400. Schäffer István néprajzkutató előadása. 14.30 óra: Néptánc – Sukorói Hagyományőrző

Egyesület. 15 óra: Vadászkürtösök köszöntője. A borlovagrend és a civilszervezetek felvonulása. 16 óra: VariDance táncegyüttes. 16.30 óra: Domak Anikó (mesemondás és citerajáték). 17 óra: Kincső Néptáncegyüttes (Móga Bence). 17.30 óra: Arató zenekar. 18 óra: Geri Tamás (operett). 18.30 óra: Tabulatúra együttes. 19 óra: HoldEső zenekar. 20 óra: Aserdus (tűztánc). 20.30 óra: Fényfestés. Paksi Gábor (jazzgitár). 21.30 óra: Táncház. Programok a régi vásártéren, a fegyver udvarban, a barokk udvarban és a Vadászok udvarán.

Székesfehérvár, 6.30–21 óra: Fehérvári lecsófőző vigasság a Dózsa György út – Zichy liget – Szekfű Gyula utca – Ányos Pál utca – Benyák Bernát utca – Ősz utca által határolt területen. 6.30 óra: Kapunyitás. 6.30–8.30 óra: Behajtási lehetőség autóval. 9 óráig: A főzőterület elhagyása járművekkel. 6.30–10.30 óra: Regisztrációs csomag és kenyér átvétele, regisztráció zsűrizésre. 9–15 óra: Főzőverseny. 12–15 óra: Zsűrizés. 16 óra: Eredményhirdetés, díjátadó. 18.30–19.30 óra: Behajtási lehetőség autóval a kipakoláshoz. 20 óráig: A főzőterület elhagyása autóval. 20.30 óráig: A főzőterület elhagyása gyalogosan. 21 óra: Zárás. A főzőverseny zsűrijének tagjai délelőtt körbejárnak a főzők között. Kiderül, ki lesz az idei Lecsókirály, új gazdára talál az alapítóról elnevezett Sipi Emlékkupa, és kiosztják a Legdekoratívabb főzőhely címet is. Programok a Zichy ligeti színpad környékén 9 és 16 óra között: Sakk a Fehérvári Sakk Egyesület tagjaival. Rummikub (táblás römi) a Királykút Emlékházban induló csoport tagjaival. Társasjátékok. Ismerkedés a Szöllősi József Rádióklubbal. Katonai toborzó: gyakorlókézigránát-dobás, fegyversimogató, lézerpuska lövészet. Jótékonysági süteményvásár Major Zsombor javára. Kirakodóvásár a Fő utcán. A főzőterületen zenél: Band Of StreetS, Sopianae Brass, PTE Brass Band, New Orleans Marching Band. Színpadi műsor: 11 óra: A Csimota zenekar gyermekkoncertje. 12 óra: Székesfehérvári Balett Színház. 12.15 óra: MissCsipop Dance. 12.40 óra: FrienDance Tánc- és Mozgásstúdió. 12.55 óra: Felicita Kulturális és TáncSport Egyesület. 13.15 óra: Step and Style Studio. 13.35 óra: Megadance Székesfehérvári Táncszínház Egyesület. 14 óra: Főnix Rock and Roll Sporttánc Egyesület. 14.35 óra: Free Spirit Dance. 14.50 óra: Dance Studio Nagy-Kuthy. 16.20 óra: A városi nyugdíjasklubok sportvetélkedőjének díjátadója. 16.30 óra: Vajtó és a Világ – gasztro stand-up show Vajtó Lászlóval. 17.30 óra: Velorex GTI zenekar. (Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ.)

Székesfehérvár, 7 óra: Európai sporthét. Aquafitness – Aquajogging. Ingyenes óra a Csitáry G. Emil uszodában. 9 évestől 99 éves korig. Úszni nem tudókat is várnak.

Székesfehérvár, 9–17 óra: Vászonszövő szakkör a Fehérvári Kézművesek Egyesülete szervezésében (Rác utca 27.). Vezeti: Jeszenszky Zsuzsanna. 10–16 óra: Kosárfonó műhely. Vezeti: Tóth Árpádné Kamilla.

Székesfehérvár, 9.30 órától: Csapjunk bele! A Vörösmarty Színház évadnyitó rendezvénye. Házigazdák: Váradi Eszter Sára és Andrássy Máté. 9.30 óra: Az évad ritmusa (Rovó Tamás, Megadance Székesfehérvári Táncszínház).

10 óra: Évadnyitó ülés. Élő közvetítés a kültéri színpad LED-falán. 11 óra: Sajtótájékoztató. Musical-szenzáció bejelentése: Benyovszky, a szabadság szerelmese. A címadó dalt előadja: György Rózsa Sándor és Kiss Diána Magdolna. 11 és 13 óra: Kulisszajárás, 1. és 2. turnus. 11.30 óra: Adom az évadot (improvizációs játék). 14 óra: Kár itt minden dumáért. Zenés műsor a Vörösmarty Színház legnagyobb sikereiből. 9.30 órától: Szelfi-pont, fotózkodás a társulat színészeivel. 10–12.30 óra között: Lecsókóstolás a színészekkel.

Székesfehérvár, 10 óra: Színháztól színházig – séta Kulcsárné Mariannal a Vörösmarty Színház évadnyitójára hangolva. Találkozás a Tourinform iroda előtt.

Székesfehérvár, 10 óra: Schmöltz Margit: Kék imágó – interaktív játékos foglalkozás a természet szeretetéről a VMK központi könyvtárának gyermekrészlegén.

Székesfehérvár, 17 óra: Kultúrházak éjjel-nappal. OperaBosszantók kicsiknek és nagyoknak az Öreghegyi Közösségi Házban. Rőser Orsolya Hajnalka (szoprán) és Bátki-Fazekas Zoltán (bariton) operaénekesek, valamint Zsoldos Bálint zongoraművész és Aczél András műsorvezető arra keresi a választ, hogy: Vajon valóban bosszantó-e az opera műfaja? Tényleg idejétmúlt, unalmas, érthetetlen? Csak az idősebbek nézik, hallgatják, a fiatalok számára teljesen idegen? Interaktív délután sok nevetéssel, közös énekléssel és játékkal. (Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ.)

Vál, 11 órától: Falunap a Kultúrparkban. Megnyitó. 11.15 óra: Cimbora-produkció (bábelőadás). 12 óra: Ebéd a parkban. 13 óra: Válinka Tánccsoport. 14.30 óra: Alma együttes. 15.45 óra: Bíbor Néptánccsoport. 16.15 óra: Zumba. 16.30 óra: Meglepetés program. 17.30 óra: Sztárvendég: Bereczki Zoltán. 18 óra: Luxurious Dance Show és Dinosma Hastánccsoport. 18.45 óra: Aurora – (tűz show). Egész napos gyermekprogramok.

Szeptember 24. (vasárnap)

Nagyvenyim, 16 óra: A Vándor Cirkusz előadása kicsiknek és nagyoknak a közösségi házban.

Sukoró: Családi és sportnap a Toldi Géza Sportparkban.

Székesfehérvár, 10–16 óra: Csipkeverő műhely a Fehérvári Kézművesek Egyesülete szervezésében (Rác utca 27.). Vezeti: Bálint Zsuzsa. 10–16 óra: Üvegékszer készítő műhely. Vezeti: Dobrovitz Klára. 10–16 óra: Gyöngyfűző műhely. Vezeti: Göncziné Heftner Anna.

Székesfehérvár, 11 óra: EduShow. Mágikus és mulatságos. Zsiga Edwárd bűvészműsora gyerekeknek az Igézőben.

Székesfehérvár, 18 óra: Kultúrházak éjjel-nappal az Öreghegyi Közösségi Házban. Driven. Szabó Gabriella Eszter zongoraművész és Nepp Ivett fuvolaművész estje. Műsoron Szabó Gabriella Eszter saját kompozíciói. 19 óra: Túladagolás – Puccini és az öngyilkos cselédlány. Bősze Ádám zenekritikus, szerkesztő, műsorvezető komolyzenei stand-upja. A rendezvény ideje alatt szabadon látogatható a Szellem misztériuma című kiállítás, amelyen Velich Rita Jászai Mari-díjas jelmeztervező és Velich Dóra Teo képzőművész alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők.