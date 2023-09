A Velencei-tó környéke egyre kedveltebb lakóhely, a sok beköltözőnek is köszönhetően pedig megnövekedett az utasforgalom a térségben. Székesfehérvár és Budapest irányába reggelente sokkal többen utaznak manapság, mint a korábbi években. Az elmúlt napokban számos jelzés érkezett arról, hogy Pákozdon és Sukorón alig fértek fel a reggeli fehérvári buszra a gyerekek, Dinnyésen és Agárdon pedig a Székesfehérvár irányába tartó vonatról maradtak le sokan, annyira tele volt. A később induló járatok pedig már nem érnek be iskolakezdésre – panaszkodnak a szülők.

Megkerestük kérdéseinkkel a Volánbuszt és a MÁV-ot is: tervezik-e a járatsűrítést vagy a plusz szerelvény beiktatását. A Volánbusz – mint kiderült - már meg is tette a magáét. A feol.hu-nak elárulták: a rendelkezésünkre álló információk szerint Gárdony és Velence környékén megnövekedett a hivatásforgalom, azaz a munkába járó utasaik száma. A társaság éppen ezért – a megnövekedett utasszám miatti zsúfoltságot érzékelve – azonnal intézkedett a probléma megoldása érdekében, szeptember 5-e, keddtől az érintett – 747(8026)/106. számú – járaton (tartalék erőforrásaik terhére) rásegítő járatot indítottak, amely 06:44-kor indul Sukoró, Borbás utca megállótól Székesfehérvár, autóbusz-állomásra, és a járatra meghirdetett összes megállóhelyet érinti. A rásegítő járat indítása számításaik szerint megoldja a problémát, de ettől függetlenül is folyamatosan figyelik az utasszámot az érintett járaton, szükség esetén pedig további intézkedéseket tesznek. A MÁV válaszára még várunk.