Képzeljék, elkezdtem konditerembe járni, de úgy igazából, nem úgy, mint eddig, hogy csak héba-hóba, ahogy a kedvem tartotta. Rendesen, heti három-négy alkalommal és még arra is figyelek, hogy változatosan mozgassam, izmosítsam a különböző izomcsoportjaimat. Sőt olyannyira eltökélten űzöm immáron három hete a ’kondizást’, hogy már bérletem is van. Valószínűleg tartós marad a lendület, méghozzá három ok miatt: nyakunkon az esküvőnk, habár ki vagyok békülve a tükörképemmel, lehetne jobb is és a vőlegényem is jár. Na meg persze az sem utolsó, hogy a mentális egészség nem a kanapén henyélésnél kezdődik. Klisé, de valóban igaz, hogy a mozgás kiegyensúlyozottabbá, boldogabbá és energikussá teszi az embert. Hát erre cseréltem egy ideje a futást.