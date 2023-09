Valószínűleg sokan emlékeznek rá, hogy egy évtizeddel ezelőtt Székesfehérváron legalább 10-12 helyen működtek olyan ruhagyűjtő konténerek, amelyekbe bárki berakhatta a megunt ruháit. Ilyen konténerek voltak többek között a Királykút lakónegyedben, az Eszperantó téren, a Fórum ABC-nél, de a Szedreskerti lakónegyed kisboltja mellett is. Ezek aztán az évek folyamán elkezdtek eltünedezni, s mostanság gyakorlatilag már csak nagy Tesco áruház mögött találhattunk ilyeneket.

A közösségi oldalon olvasható bejegyzés szerint azonban a napokban ez a három is eltűnt. Többen kérdezgették a hozzászólókat, vajon hová teheti a ruháját az, aki nem szeretné azt a kommunális szemétbe bedobni? Az egyik megoldás persze az, hogy valamilyen segélyszervezethez eljuttatjuk a ruhacsomagot, de amint annak idején erről mi is beszámoltunk, a covid járvány szinte megszüntette ezt a lehetőséget: annyi ruhájuk gyűlt ugyanis fel a segélyszervezeteknek, hogy egyszerűen már nem tudták hová tenni az ilyen jellegű adományokat.

A nagy Tescohoz elautózva a régi helyén nem találtuk a konténereket, de az áruház előtti területen sem, ahol régebben, úgy jó egy évtizeddel ezelőtt álltak a gyűjtőrekeszek. Felhívtuk hát a konténereket üzemeltető Textrade Kft-t, hogy a konténerek „holléte” felől érdeklődjünk. A cég képviselője a feolnak elmondta, tudomása szerint a Tesco áruház környékén is kell lenniük konténereknek, de lehet, hogy az áruház éppen máshová helyezte át azokat. Hozzátette, ő egyébként a Metro áruház belső parkolójában lévő konténereket javasolja, ahol tíz gyűjtőkonténerbe rakhatjuk be a feleslegesé vált ruháinkat. Arra is felhívta a figyelmet, hogy ezeken a helyeken kívül most már az összes hulladékudvarba is elvihetjük a ruhákat, így a Fehérváron nemrég megnyílt Új Váralja Sori hulladékudvar is átveszi a ruhadarabokat. Július 1-től ugyanis változott a törvény és az ilyen jellegű textileket is át kell venni, ezeket később például az ő cégük hasznosítja. Ennek oka, hogy 2025-től az Európai Unió bevezeti a háztartásban keletkező textil alapú anyagok kötelező szelektív gyűjtését. Mint megtudtuk, a cég jelenleg 1500 darab konténert üzemeltet országszerte, de a céljuk az, hogy 2027-ig országszerte 6 ezer konténer kerüljön ki. A jövőben tehát nem csökkenni, hanem egyenesen nőni fog azoknak a helyeknek a száma, ahol a megunt textiljeinket leadhatjuk.

Az országosan begyűjtött ruháknak egyébként a jelentős részét feldolgozzák valamilyen formában: egy részét ruhaként értékesítik tovább, egy jóval nagyobb részéből pedig géprongy lesz.