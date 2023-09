Weöres Szabolcs, Fa Nándor és Irina Gracheva – utóbbi fedélzeti riporterként – sikerrel teljesítette a közelmúltban az 50. Rolex Fastnet Race elnevezésű kihívást, amely elsősorban a nagyszerű hajó, a Vargha Tamás székesfehérvári országgyűlési képviselő, miniszterhelyettes „keresztfiaként” elkészült New Europe tesztelését szolgálta. A nehéz versenyről, a híres Fastnet-szikla megkerüléséről rendszeresen beszámolt a FEOL. A befutó után a hajó azonnal visszatért Les Sables ’d Olonne-ba, a Vendée Globe anyakikötőjébe, hogy felkészüljön a következő rázós menetre, amelyen már Irina Gracheva segíti a magyart. A lényeg, hogy újfent versenykörülmények között tesztelhetik tovább a hajót, gyűjtve azokat a tapasztalatokat, amelyek Fa Nándor számára újabb támpontokat adhatnak majd ahhoz, hogy folytatni tudja Szabolcs felkészítését.

A Vargha Tamás felavatta hajó túl van már azon a fontos teszten, amelynek során szó szerint fel kellett borítani. Ezzel újabb nagy lépést tett előre Fa Nándor mentoráltja annak érdekében, hogy ne csak a kormányos, de a vitorlás is kvalifikálja magát a 2024-es Vendée Globe-ra

Fotó: Szabi Ocean Racing HUN23

Ez az újabb esemény a 13. Défi Azimut, egy 48 órás négykezes gyorsasági verseny. A mezőnynek a franciaországi Lorient kikötőjéből a Vizcayai-öbölben kell körülbelül 640 tengeri mérföldet (nagyjából 1200 kilométert) levitorláznia. A pálya hosszán kívül az időjárás is hasonlít a júliusi Rolex Fastnet Race-re, ezúttal is kemény, szeles időjárás vár a hajósokra. Szabolcsék idén még egy versenyt vállaltak, a Le Havre kikötőjéből startoló Transat Jacques Vabre-t, ezen Fa Nándor is indult annak idején két Föld-kerülő kihívás között.

Aki követni szeretné a hajó útját a jelenlegi versenyen, itt megteheti: https://www.defi-azimut.net/en/tracking