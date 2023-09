Minden a misztikus sárga égbolttal kezdődött, amikor marsbéli látványra ébredtek a megye lakói. Erről ide kattintva olvashatnak. Majd az Inota Fesztivál fénypróbája kékítette be az éjszakát, ami több helyen úgy nézett ki, mintha egy kék "Dzsinn-t" szabadítottak volna az égboltra.

Olvasónk csodálatos fotója teliholddal, Inotáról "szökött" kék fénnyel

Fotó: Riba Izabella

Ezt követte a kék szuperhold, ami olyan ritka, hogy legközelebb csak 14 év múlva láthatunk ilyet. Arról, hogy mi a kék szuperhold, itt írtunk, s arra is kértük önöket, küldjenek fotót szerte Fejérből. A képeket itt tekinthetik meg.

És most újabb jelenség ad okot a találgatásra: tűzszivárvány, szivárványfelhő? Halojelenség? Többen, többféle tippel is szolgáltak a fenti tünemény leírására, ami Székesfehérvár több pontján látható volt hétvégén. Fotónk az Őrhalmi szőlőkben készült, s első blikkre úgy tűnik, derült égből színes, "fejre állt" szivárvány virult az égre. Bármelyik névvel is illetjük a képződményt, egy biztos: kis vízcseppek, jégkristályok a főszereplői. És még egy közös pont: mindegyik jelenség igen ritka!

Fotó: HBL

A halo - a Wikipédia szerint - Hold körül megjelenő optikai jelenség, fátyol- és pehelyfelhőkben levő jégkristályok okozzák a felső troposzférában. A fénysugarak visszaverődhetnek róluk, mint vízcsepp esetén, a szivárvány keletkezésekor. A tűzszivárvány egy ritka égi fényjelenség, olyankor keletkezik, ha a a nap sugara pontosan 58 fokos szögben esik a a megfelelő arányú jégkristályokkal telített felhőre. Azért ilyen ritka, mivel a hatszögletű jégkristályoknak a szokásos függőleges helyett horizontálisan kell elrendeződniük.

A szivárványfelhő egy optikai jelenség, mely az úgynevezett irizálódás miatt fordulhat elő. Az irizáló felhők szivárványszínű elszíneződését kis vízcseppek vagy jégkristályok okozzák: ahogy a napfény áthatol a kristályfelhőkön, szétszóródik.

Önök szerint mi látható a képen?