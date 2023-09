Volt egy meglepetés vendég is pénteken este a színpadon. Az örökké versenyző, a világot járó, érmek és rekordok tucatjait szerző Takács Boglárkát még nem tudta soha igazán köszönteni a város, mert mindig úton volt. Most is éppen odaért a helyszínre, a Móri Bornapok színpadára, ahol a móri önkormányzat sportbizottságának elnöke, Arany Tamás köszöntötte őt és köszönte meg azt a sok eredményt, mellyel az élsportoló nemcsak magának szerzett dicsőséget, hanem szülővárosának is.

Takács Boglárka megköszönte a szép szavakat és azt, hogy a móriak figyelemmel kísérik a pályafutását és hogy szurkolnak neki. Hozzátette, hogy bízik abban, hogy a méltatásakor felsorolt eredmények csupán egy szép pálya kezdetét jelentik.

A megnyitó zárásaképpen az első sorban ülő hivatalvezetők, politikusok, díszpolgárok, borkirálynők közösen kezdték tölteni a friss ízekre kíváncsi érdeklődőknek a jó móri bort. A felbolydult tömeg jelentős része már elkezdett letáborozni, hogy az első sorból láthassák az esti koncertet, vagyis a Blahalouisiana fellépését.