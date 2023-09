Szeptember 21-én harmadik alkalommal szervezte meg a velencei ASzC Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium a kertésznapot az iskola területén. A szakmai rendezvény elsősorban az intézmény diákjainak, illetve a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum iskoláinak szólt – árulta el a feol.hu-nak Bontovics Elvira műszaki vezető, a rendezvény egyik főszervezője. Három intézményből érkeztek a velencei rendezvényre: a seregélyesi Eötvös József Technikumból, a székesfehérvári Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikumból és a tatabányai Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikumból jöttek diákok a programra.

A kertésznapon átadták a legszebb velencei konyhakertek elismerő okleveleit, továbbá felavatták az iskola tanösvényének egy újabb állomását is.

- Az első kertésznapon a tanösvény első szakaszát adtuk át, amely Dr. Entz Ferenc életútját és az iskolai ágazatokat mutatja be. Tavaly a biodiverz önfenntartó virágágy készült el, idén pedig egy mezítlábas ösvényt csatolhattunk a tanösvényhez, amely a parképítő és -fenntartó diákok közös projektje volt – árulta el a szervező.

Fotó: Iskola

Az iskola nem feledkezett el a tavaly elhunyt kertészeti kollégájukról, Gaál Győzőről sem, akinek emlékfát ültettek. – Kollégánknak nagyon sokat köszönhetett az iskola, a tanösvény első állomásának kialakításában is sokat tevékenykedett – mesélt róla Bontovics Elvira.

Fotó: Iskola

A kertésznapon szakmai előadások színesítették a programot: kertészeti kereskedő és termék-előállító cég mutatta be működését, növényi termésfokozó szerekről tartottak előadást, krumplifajtákat ismerhettek meg a diákok, a megfelelő termesztési technológiákkal együtt. Természetesen a kóstoló sem maradhatott el. A kedvenc talán az a chips burgonya lehetett, melyet csak le kell reszelni, kisütni és már fogyasztható is. A chili termesztés technológiáját is megismerhették a leendő kertészek, akik ezen az előadáson szintén kóstolhattak. A tanösvény pályázatát, illetve elkészítését előadás keretében mutatták be a tanárok és a projektben résztvevő diákok. Mindezek mellett a nap folyamán az ökosuli ponton várták az érdeklődő fiatalokat, akik készíthettek Entz kavicsot, tervezhettek „Ne szemetelj!” táblát, megismerkedhettek a szobanövény szaporítás lehetőségeivel, és még az öko activity játékban is jeleskedhettek.