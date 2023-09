Ahogy arról nem is olyan régen a feol.hu is beszámolt, egy maroknyi civil csapat öt-tíz éven belül kívánja megvalósítani azt a – mondhatjuk – réges-régi tervet, amely összeköti a táci Gorsium Régészeti Parkot, a környék kerékpárútvonalait és azt a vízi útvonalat, amelyek egy új turisztikai csomagon belül Gorsium és környékének látnivalóit, történelmét és természeti szépségeit mutatnák be a látogatóknak.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A projekt egyik fontos eleme, a szabadbattyáni Seuso kikötő megvalósult és bár sok kiegészítő része lesz még, pénteken mégis csak mérföldkőhöz érkezett, ugyanis az első utasok hajóba, egészen pontosan a korabeli római őrnaszádokról mintázott kicsinyített másolatába szállhattak a ragyogó napsütésben. Az eseményen többen is elmondták gondolataikat az első hajózás kapcsán, így többek között ifj. Jüllich Ádám, Major Tamás és Simon István, akik oroszlánrészt vállaltak a kikötő életre keltésében, ahogy Simon fogalmazott, beverve ezzel az első szöget a falba. A hajózáson részt vett a Székesfehérvári Járási Hivatalvezető, Dancs Norbert is, aki 13 évvel ezelőtt Tác-Csősz körjegyzője volt. Péntek délután felidézte, annak idején több testületi ülésen is elhangzott az ötlet egy olyan projekt megvalósítására, ami most egyre jobban körvonalazódik és amelynek első eleme meg is született. F. Szegő Krisztina, a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője hozzátette, a „Hajóval Gorsiumba” egy olyan hívószó lehet a környék, így Székesfehérvár turizmusában is, amivel biztosan fel lehet kelteni az ide érkezők érdeklődését.

