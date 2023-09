Az idők folyamán talán nincsen nagyobb jelentőséggel bíró esemény egy kistelepülés életében, mint amikor új intézmény nyílik meg. Sárszentmihályon ezt az örömteli pillanatot élhették meg szeptember elsején, amikor a település legújabb óvodaépülete megnyitotta kapuit. A központi szerepet betöltő, immár frissen felújított egykori kúriaépület ad otthont tehát mostantól az óvodának, amely új fejezetet is nyit a település történelmében.

A Sárszentmihály szívében fekvő volt grófi kúria épülete több funkciót is betöltött az évek során, most pedig új életre kel, megőrizve és továbbadva a falu történelmét. Az épület felújításával és az óvoda működésével nem csak egy új intézmény született, hanem a település közösségi élete is új impulzust kapott. Mayer László helyettes esperes és Szabó Virág református lelkész szentelte és áldotta meg az épületet, amely után az óvodások és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művésze, Payer Dóra is felléptek.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A szalagátvágáson nem csak a helyi lakosok, de több prominens vendég is jelen volt, köztük Bóna Zoltán miniszteri biztos, Pálffy Károly, a Fejér Vármegyei Közgyűlés alelnöke, Schneider Istvánné járási vezető-helyettes, Törő Gábor országgyűlési képviselő, Óber Andrea polgármester, Nagy Ildikó jegyző, Molnár Dezső alpolgármester, valamint Nagy Ilona óvodavezető. A Masterplast Nyrt. vállalati alelnöke, Ács Balázs is megjelent, a helyi cég jelentős támogatással segített az építkezést.