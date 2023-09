A fenti jellemzők tették az agarakat a szalonok és nemesi vadászatok közkedvelt fajtájává a 19. században, így a mostani klubkiállítás is a megfelelő helyre került. A nádasdladányi Nádasdy-kastély adott otthont ugyanis az Agár klub rendezvényének, ahol ezúttal is sokféle agarat láthatott a közönség: az olasztól kezdve a whippeten át az ír farkas agárig képviseltették magukat a legismertebbek, de ritkaságokkal is találkozhatott az ember.

A szombati napon a rendezvényhez old style program is társult, melyet Haller Zoltán, az Agár klub elnöke szervezett édesapja emlékére. A Final Old Style Magic Sighthound Festival (Utolsó Régi Stílusú Varázslatos Agár Fesztivál) remek miliőben valósulhatott meg.

A nemzetközi bírókat felvonultató kiállításra jelentős mennyiségű nevezés érkezett. A megnyitón – melyre az old timer jármű felvonulás rendőrségi felvezetést is kapott – Haller Zoltán köszöntötte a résztvevőket és bemutatta a bírókat.

- A kiállításra idén 210 nevezés érkezett. Jöttek kiállítók Szlovákiából, Csehországból, Lengyelországból, Németországból, Belgiumból, Szerbiából, valamint Horvátországból és Ausztriából is – árulta el a feol.hu-nak a főszervező, kiemelve, hogy a legritkább fajta ezúttal – melyre egyetlen nevezés érkezett - a skót szarvasagár volt.