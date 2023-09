A rendezvény célja az volt, hogy az érdeklődők számára bemutassa a Sárbogárdi és az Enyingi járásban működő értékteremtő közfoglalkoztatást, amelynek a munkaerő-piaci integrációs befolyásán túl szerepe van a kistelepülések önellátóvá válásának folyamatában is. Az ünnepélyes megnyitón Tanárki Gábor, a Fejér Vármegyei Kormányhivatal igazgatója elmondta, hogy a rendezvény jó alkalmat kínál a résztvevő településeknek arra, hogy meg- és bemutathassák jó gyakorlataikat, az érdeklődők pedig megismerhessék, sőt, sok esetben meg is ízlelhessék a közfoglalkoztatásban előállított és feldolgozott termékeket. Október 1-jével a Kormányhivatal vezető főispánja azt is elmondta, hogy a vármegye munkaerő-piaci helyzete jelentősen javult az elmúlt években, azaz a nyilvántartott álláskeresők számával párhuzamosan a közfoglalkoztatottak száma is fokozatosan csökkent. Jelenleg a vármegyében 755 fő vesz részt közfoglalkoztatási programban.

Hagyományteremtő szándékkal rendezte meg első ízben a Fejér Vármegyei Kormányhivatal a Közfoglalkoztatási Kiállítást és Vásárt Cecén.

Fotó: Sebestyén Bálint

A megjelenteket Szulimán Zsolt, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának főosztályvezetője is köszöntötte, majd Varga Gábor mondta el ünnepi gondolatait. Dél-Fejér országgyűlési képviselője nyitóbeszédében hangsúlyozta, hogy 2010-ben arról döntött a kormányzat, hogy egy munkaalapú társadalmat szeretnének építeni. Ennek pedig egy nagyon fontos mérföldköve, programja volt a közfoglalkoztatás, amelynek nem csak múltja, de jövője is van, hiszen olyan feladatot lát el, ami hidat képez az álláskeresői lét és a nyílt munkaerőpiac között, azaz lehetőséget kínál, hogy munkát és jövedelmet biztosítson mindazoknak, akik önhibájukon kívül elveszítették az állásukat, és rövid időn belül nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon. Mint mondta, az önkormányzatoknál azt tapasztalták, hogy – nemcsak a gazdaság, a társadalom, a lakóhely –, az ott lakók életminősége szempontjából is fontos, értékteremtő munkát jelent a közfoglalkoztatás, de új értékek létrehozását is, a meglévő értékek megőrzését és megtartását is a különböző karbantartási, felújítási munkákkal. A kormány 2023-ban és 2024-ben is biztosítja mindenhez a forrást – fogalmazott a képviselő.