A tábor idén is nagy népszerűségnek örvendett, hiszen turnusonként 200 regisztrált gyermek vett részt a foglalkozásokon. Voltak újak és voltak olyan gyerekek is, akik hétről-hétre visszatértek, de még így is elmondható, hogy összességében több 100 gyerkőc fordult meg a napközis táborban, amelynek utolsó napjára is tartogattak még programokat a szervezők. A zárónapról az ÖKK külön közleményben is beszámolt, mely szerint volt közös tánc, tájfutás és kiállítás a kézműves foglalkozások készült alkotásokból.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

– Fontosnak tartottuk, hogy olyan programokon és foglalkozásokon vehessenek részt a gyerekek, amelyek a mindennapi életükben is megjelenhetnek. A rendőrség részéről volt prevenciós foglalkozás is, illetve a sportot, az egészséges életvitelt is fontosnak tartottuk bemutatni – mondta az ÖKK-nak Kovácsné Boros Ildikó táborvezető.

A tábor utolsó programjaként pedig délutáni strandolást terveznek még a mai napra.