30-40 kg-os páncélban, karddal és pajzzsal felszerelkezve rontottak egymásnak a lovagok a Városház téren felállított ringben. Nem megrendezett küzdelmet láthatott az esőben is kitartó közönség, hanem teljes erőbedobással küzdő harcosokat. Bár a sportoló kifejezés még helytállóbb, hiszen a versenyzők mind a buhurt sportágat űzik, ami most a Szent István Király Múzeum jóvoltából mutatkozhatott be a Székesfehérvári Királyi Napokon is.

A buhurt egy középkori lovagi sport, ahol egyenlő számú csapatok mérkőztek egymással. A mai buhurt egy igazi küzdősport, full-kontakt, történelmi vívás. A fehérvári közönség most egy-egy elleni, másfél perces küzdelmeket láthatott, két fegyvernemben: karddal és pajzzsal, majd hosszú karddal küzdenek egymással a versenyzők.

A hagyományőrzéssel szemben a buhurtnál a küzdelmen van a hangsúly, de a felszerelések itt is autentikusak: a sportolón lévő felszereléseknek egy korszakból, harminc éven belülről kell származniuk; ha például valakin 16. századi sisak van, akkor a ruházat többi része sem származhat más korból - tudtuk meg Ujvári Ádámtól, a Magyar Buhurt Szövetség elnökétől.

A Szent István Torna küzdelmeit szombaton és vasárnap láthatja a közönség, ma még 14 órakor, vasárnap pedig 9 és 14 órától. – derül ki az ÖKK közleményéből.