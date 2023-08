Sajtos Szilvia és Rákóczi Virág nemez oktató tart nemez tábort ezen a héten a dinnyési Templomkert Hagyományőrző Központban. A két szakember a Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat Dunántúli Regionális Társasága (M-ART) meghívására érkezett Dinnyésre, ahol a nemez szerelmeseit vezetik be az alkotás rejtelmeibe. Javában zajlik a nemezelés, miközben az oktatók a feol.hu-nak így mesélnek:

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

- Most éppen papucsot nemezelnek, de nemezeltünk már lovacskát, madarat, virágokat is. Nagyon kreatív csapat jött össze, akik javarészt már ismerik ezt a technikát. Ahogy látom, szeretnének fejlődni, jól érezni magukat és alkotás közben pihenni is kicsit – árulták el az oktató hölgyek. A nemezelés – tették hozzá -, igen izgalmas műfaj:

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

- Különböző minőségű festett és festetlen szalag- és bundagyapjút használunk nemezeléskor. Minden tárgynak megvan az ideális pamut anyaga, attól függően, milyen használatra készül, milyen alakot kap az adott tárgy. Van ugyanis finomabb szálú és durvább, vastagabb pamut is – magyarázzák a hölgyek és mutatják is a puha, színes anyagokat és a belőlük készült eddigi szépségeket. Vannak itt virágok, lovacskák, különböző kalapok, papucsok, egyszóval minden, amit az alkotók elképzeltek maguknak. A M-ART hamarosan nemezelő szakkört szervez Dinnyésen, tette hozzá Gonda Emma, az egyesület alelnöke. Ez a tábor ennek a bevezető rendezvénye.