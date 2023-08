Még júliusban mentőakcióztak először a sukorói tinik, mikor megtalálták a már csak pihegő cicát, s felhívták a sukorói Ivókút Állatorvosi Rendelőt. Onnan az egyik, szintén a kiskedvencével a rendelőbe érkezett ember ült autóba, hogy elmenjen a macskáért és a lányokért, majd beszállítsák az állatot az épületbe. Ott Berkényi Tamás doktor látta el a sérült állatot, Lizit, akinek a sorsa szerencsére jó fordulatot vett: még a gazdáját is megtalálták.

Ezúttal a két lányhoz csatlakozott egy fiú is állatmentőnek - számolt be az újabb példás esetről a Vadmadárkórház Sukoró, közösségi oldalán. "Juli, Emi és Ádám tegnap Timit, az izgága kisverebet vette pártfogásba. Történt ugyanis hogy a pöttöm kismadár addid-addig ficergett a fészekben a lovardában, hogy bizony kipottyant onnan. Mindez történt Szöszi a paripa boxában az ő szeme láttára. A ló igencsak meglepődött a visítozó kis lény láttán, dermedten nézte a törékeny kis verebet és nagyon vigyázott hogy rá ne lépjen. A nagy csipogásra felfigyelt fiatalok végül kihozták a picit a lóboxból és Timinek nevezték el, miután elhozták a Vadmadárkórházba, Dokihoz.Timi verébnek nincs baja, egészséges, csak meg kell nőnie. A felnevelését megoldjuk itt a kórházban, aztán majd visszaviszik a megmentői a lovardába, hogy visszamehessen az övéi közè. Amíg a gyerekeink ilyen figyelmesek és érzékenyek a természetre, addig van remény barátaink! Legyen szép a napotok!" - olvasható a reggeli, mesébe illő bejegyzésben. De reményt ad, hogy ez nagyon is a valóság, boldog befejezéssel.