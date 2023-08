Mint ígértük, körképünket folytatjuk. Ezt betartva, ezúttal három település került górcső alá. Előszálláson az egyik képviselő megkeresésünkre elmondta, hogy nem szoktak, így nem is lesz náluk tűzijáték, ellenben egy szép hagyományt folytatódik államalapítás ünnepén. Mint mondta, ezen a napon ugyanis a település polgármestere hivatalosan is Előszállás polgárává fogadja az elmúlt egy évben született babákat, egészen pontosan a 2022.július 1. és 2023. június 30-a között világra jövőket.

Tordason ezzel szemben nem volt kérdés az égi játék. Ahogy azt Juhász Csaba faluvezető közölte, a településen mindig is szerves része volt az augusztus 20-i programoknak (1993-ban volt az első!) és ez ezúttal sem lesz másként: 21 órakor kezdődik!.

Polgárdi városában pedig több körben döntöttek a tűzijáték megtartásáról. Tudtuk meg Nyikos László polgármestertől. Kiemelte, hogy tavaly volt egy közvélemény-kutatás, ami nem hozott érdemi eredményt, ezért a szervezők és a polgármester közösen úgy döntött, hogy rövid és évente egyszeri ötperces tűzijáték-programot megrendezik, hiszen ebben a jól körülhatárolt időpontban (augusztus 20., 21:45-21:50) mindenki tud vigyázni a kedvenceire. A városvezető hangsúlyozta azt is, hogy a város önkormányzata kiemelt figyelmet fordít az állatok védelmére, megsegítésére, ahogy azt tette az elmúlt időszak mérgezéses időszakaiban is, amikor is egészen minisztériumi szintig folytak az egyeztetések. Elmondta azt is, hogy a tűzijáték a Polgárdi Nyári Fesztivál költségvetésének mindösszesen 2 százalékát teszi ki. A szervezőkkel együtt úgy gondolja, ez az öt perc jár azoknak is jár, akik csupán szeretik a tűzijátékot. Végül hozzátette: „Én magam is kutyatartó és egyben tűzijátékszerető ember vagyok, így arra buzdítok mindenkit, hogy vigyázzunk az állatainkra ezen rövid idő alatt, akit pedig érdekel a légiparádé, jöjjön el hozzánk!"