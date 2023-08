A jelenlegi látvány -ahogy már több ízben megírtuk - a beharangozott felújítás része. Bár a terület nagy részét elzárták a gyalogosforgalom elől, a Csitáry-kút bárki számára szabadon elérhető továbbra is. Szerdán a pergolákat is "rózsátlanították", majd a padok után, ezeket a tartószerkezeteket is beszedik, mindezt azért, hogy pár hónap múlva (a tervezett befejezés időpontja: december 31), de legfőképp tavasszal, megújult park fogadja majd a városlakókat. - Az új rózsatöveket az ősz folyamán fogjuk elültetni - mondta korábban a feolnak a városgondnok.

Fotós: Fehér Gábor

A felújítás részleteiről bővebben ide kattintva olvashatnak.