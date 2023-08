Az elmúlt néhány hétben sok helyen láthattuk már a Királyi Napokat jelző plakátokat, szórólapokat, táblákat, de egy lépcsősoron talán még nem. Idáig, nemrég azonban ez is megtörtént és azok, akik a Liszt Ferenc, valamint Lépcső utcában sétálnak már láthatják is, sőt mi több, taposhatnak is rajta.