„Szülőként az ember arra törekszik, hogy gyermekei többre vigyék, s jobb emberek legyenek, mint elődeik voltak. Remélem, hogy azok a gyermekek, kik kinőtték ezeket a babakocsikat, a járókát, s jókat pancsiztak a medencében, nem tőled tanulják el a felelős hulladékkezelés módját! Nem kell aggódnod, Zámoly Község Önkormányzata és dolgozói ezt is megoldják, csak utána ne legyen sírás, hogy ez meg az miért nincs, amikor teendőink és kiadásaink mellett a te szemetedet is az önkormányzat költségére kell megfelelően kezelni” – olvasható az elkeseredett bejegyzésben.

A zámolyi önkormányzatnak éves szinten nagyjából egymillió forintjába kerül az illegálisan lerakott hulladék elszállíttatása. Ez az összeg – hogy tudjanak viszonyítani – a négynapos Zámolyi Napok rendezvénysorozat költségének a fele. Minden bizonnyal tehát, jobb és hasznosabb dolgokra is költhetnék ezt a pénzt. Zámolyon és máshol is. Többször is írtunk már arról, hogy az egyes településeken mekkora gondot okoz az illegális hulladék, amelyet a törvény értelmében az érintett terület gazdájának kell a saját költségén elszállítatnia. Mivel az elkövetők legtöbbször közterületeken rakják le, dobálják el a felesleges holmit, ez leginkább az önkormányzatokat sújtja.

Sallai Mihály az eset kapcsán egy másik jelenségre is felhívta a figyelmet. Nevezetesen, hogy az illegális hulladéklerakás mögött sok esetben – az ő szóhasználatával – a „Szia, Uram! Ötezeré’ e’viszem” típusú vállalkozók állnak. Ugyanezt mondta a tabajdi polgármester is a feol.hu-nak áprilisban, a falu határában felgyűlt illegális szemét kapcsán. A magukat a legtöbb település közösségi csoportjaiban reklámozó, „mindent viszünk” típusú hirdetők bizony nem mindig végeznek legális tevékenységet. Nyilván emiatt olcsóbbak, mint a legális hulladéklerakás valamelyik hulladékudvarban. A zámolyi polgármester ezzel kapcsolatban is idézte a törvényt: „A hulladék tulajdonjogát másra átruházni jogszabály szerinti feltételekkel lehet. A feltételeknek nem megfelelő hulladék átadás, átruházás nem eredményez tulajdonváltozást, a hulladék eredeti tulajdonosa és az átvevő birtokos egyetemlegesen felelős a hulladék kezelésért.”

Az önkormányzatok minden esetben fel is jelentik a – nem minden esetben ismeretlen - illegális hulladéklerakót. A kérdés már csak az, vajon mennyire hatékony a felderítés és van-e kapacitása az illetékes szerveknek arra, hogy szemét-ügyekben nyomozzanak? Az is kiderült, hogy azokon a településeken, ahol köztéri kamerákat szereltek fel, csökkent a hulladéklerakás, ám sajnos a jelenség nem szűnt meg teljesen.