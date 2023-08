Az emberi segítségnyújtás mélyen az emberi lélekben gyökerezik. Mikor embertársunk váratlanul otthon nélkül marad, – mint ahogy ez történt a hétvégén is – mindenki érez egy mély, belső késztetést, hogy segítsen. Egy ilyen váratlan esemény nem csak az érintett életét változtatja meg, de a közösség egészét is próbára teszi. Miért kötelességünk segíteni? Mert az empátia és az összetartozás érzése az, ami összeköt minket, és ezek a pillanatok erősítik a közösségi szellemet. Az egyén tragédiája a közösség felelőssége is. Mindannyian voltunk már legalább egyszer az életben nehéz, vagy egyenesen kétségbeejtő helyzetben, amely a lelkünkbe égett. Ebben a nehéz helyzetben mutatkozik meg igazán, milyen értékeket vallunk, és mennyire vagyunk képesek egymásra támaszkodni.