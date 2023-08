Ahogy azt már a rendezvény idején lehetett tudni, nyitó-és zárónapján is teltházzal futott a 2023-as EFOTT fesztivál, amely a Velencei-tó térségének leglátogatottabb rendezvénye. Az elmúlt időszak gazdasági helyzete, a növekvő árak és megélhetési költségek azonban az egyetemistákat is érzékenyen érintették, ezért – áll Budai Marcell, az EFOTT sajtófőnökének nyilatkozatában – a szervezők különleges akciót hirdettek már most: 2020-as áron zajlik a jegyértékesítés a jövő évi fesztiválra.

Jövőre lesz 48 éves az EFOTT fesztivál, amelyre éppen ezért összesen 480-480 diák, illetve „feketeöves rajongó” még olcsóbban, szuperkedvezménnyel juthat be jövőre.

„A fesztiválnak kiemelt szerepe van a közösségépítésben az egyetemisták között, ezért hatalmas öröm és elismerés, hogy ekkora volt az érdeklődés a koncertek és a nappali programok iránt. Különösen egy olyan évben, amikor az egyetemistákat sem kerülik el a gazdasági nehézségek. Tavaly azt mondtuk: akkorát ment az EFOTT, mintha sosem lett volna COVID, most pedig akkorát mentünk, mintha sosem lett volna infláció. Célunk, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére továbbra is megfizethető maradjon a hallgatók számára a fesztivál” – mondta Budai Marcell, az EFOTT sajtófőnöke. Mint kiderült, már javában zajlanak az előkészületek a jövő évi EFOTT-ra, a házigazda egyetemi pozícióra is kiírják a pályázatot.