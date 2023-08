Minderről az önkormányzat tájékoztatott, hozzátéve: "a szakemberek saját élethelyzetükből adódó, az önkormányzaton és a rendelőn kívül álló okokból hozták meg döntésüket."

Kiemelték, hogy a háziorvosi körzetbe tartozó páciensek ne aggódjanak, mert a jogszabályoknak megfelelően gondoskodni fognak az orvosok helyettesítéséről.

"A háziorvosi szektorban az elöregedés és a pályamódosítás sajnos országos jelenség, ennek kihatásai az Önkormányzat minden erőfeszítése ellenére Székesfehérváron is érzékelhetőek" – írták. "A város egyébként hosszú évek óta mindent megtesz a háziorvosok – és az önkormányzati feladatkörbe eső alapellátásban dolgozó valamennyi szakember – megtartásáért. A háziorvosok esetében az érdekképviseletüket ellátó egyesülettel biztosított a párbeszéd, a nagyon nehéz pandémiás időszakban is folyamatos volt a szakmai együttműködés. Minden évben saját forrást fordít a város a rendelőépületek felújítására, az önkormányzat rendszeresen eszköztámogatást biztosít, illetve az idei esztendőben jelentős rezsitámogatást is nyújtott. Az üres körzetek betöltésében is többféle eszközzel, így például akár lakhatás biztosításával segíti a város a jelentkezőket."