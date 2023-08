Ahogy arról a szekesfehervar.hu hétfő délután hírt adott, elhunyt Varga Gábor.

Mint fogalmaztak, "Varga Gábor számára mindig a környezetvédelem ügye volt fontos, az a szemléletformálás, amelyet az egyesületi tagokkal végeztek."

Varga Gábor 2018-ban Aranyember díjat vehetett át, s akkor a Fejér Megyei Hírlapnak ekképp nyilatkozott: "Az egyesület legfontosabb küldetése, hogy elfogadtassa a szükségszerűen környezeti átalakulással járó városfejlesztések létjogosultságát, de egyben hasson is a városrendezésre, hogy a „hátrább az agarakkal”, nem kell feltétlenül mindent kiegyenesíteni, lebetonozni, beépíteni." Kifejezve, hogy mindig is céljuk volt környezeti neveléssel foglalkozni, emellett mediátori szerepet is betölteni, vagyis közvetíteni a város, a hivatalok, az emberek között. Tőle tanultak a fehérváriak, köztük a diákok is komposztálni. „Nemcsak állunk rajta, hanem élünk is.” - vallotta a talajról.

Fotó: FMH-Archív / NN

"A környezettudatosság alapvető fontosságú a jövőnk, a bolygónk szempontjából. Éppen ezért szerinte nem lehet eleget beszélni az embernek a természethez való viszonyáról, természeti kincseinkről, értékeinkről, adottságainkról, lehetőségeinkről. Ezekben a témákban tanított bennünket a Gaja Környezetvédő Egyesület elnökeként, és ezekért dolgozott mikrobiológusként a Fejérvíz Zrt-nél is" - olvasható a város honlapjának nekrológjában.

Cser-Palkovics András polgármester közösségi oldalán az alábbi szavakkal búcsúzik a "zöld civiltől". "Városunk kiváló polgára, Varga Gábor, a Gaja Környezetvédő Egyesület elnöke örökre lehunyta szemét. Elkötelezett, a természetet rajongással szerető ember volt, akinek a teremtett világ iránti alázatát, a környezetvédelem ügyébe fektetett munkáját sohasem feledjük! Nyugodjon békében!"