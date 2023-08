- Közöttük vannak, akik évek óta visszajárnak és természetesen vannak minden évben új jelentkezők is. Korukat tekintve jellemzően a két véglet, a középiskolás korosztály – aki a kötelező 50 óra közösségi szolgálatot teljesítik ilyen formában – és a nyugdíjasok klubok tagjai jönnek és vállalnak feladatokat – mondta Láda-Handa Edina, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ önkéntes koordinátora a feol.hu-nak. Hozzátette, a visszatérők aránya évről évre egyre magasabb, idén már a korábbi önkéntesek mintegy 70 százaléka jelentkezett ismét. Ez a szervezőknek is segítséget és könnyebbséget jelent, hiszen már ismerik a programokat és a hozzájuk kapcsolódó feladatokat. A fiatalabbakat a nyelvtudás miatt az információs pontokra is be tudják osztani, de segítséget jelentenek a különböző gyermekprogramoknál, a kézműves foglalkozásoknál, vagy éppen a lovagi torna akadálypályájánál.

Péntek este a Malom utcai Táncházban az önkéntesek jelentős része, 120 fő vett részt a „köszönöm partin”, amelyen nem csak vacsorára látták vendégül őket, de közös szórakozásról is gondoskodtak társasjáték parti formájában. A kiemelkedő önkénteseket és a kiemelkedő, önkéntességet vállaló egyesületeket is díjazták az este folyamán.