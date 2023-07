Habár az elmúlt években rá járt a rúd a Velencei-tó és környékére, ennek ellenére még most is sokan választották az itt található szabad, vagy épp fizetős strandokat a csobbanása, lazításra. Erről mi magunk is megbizonyosodunk és ellátogattunk Velencén az Északi Strandra, valamint a Velence Korzóra. Elsőként az északi part felé vettük az irányt, ahol már a delelőtti órákban zsúfolt parkoló fogadott minket a strand bejárata előtt, majd a kasszánál is rövid sor várakozott a jegyváltásra. Beljebb haladva pedig főként kisgyermekes családokkal és baráti társaságokkal találkoztunk. A többség már a vízben hűsölt vagy a parton napozott, de akadtak olyanok is, akik inkább supoztak vagy vizibicikliztek. Innen a korzó felé vettük az irányt és számítani lehetett rá, hogy valamivel többen lesznek, hiszen ingyenes, de erre azért nem voltunk felkészülve. Rengetegen voltak, néhol már egy törölközőnyi hely sem maradt. Ami pedig a parkolást illette, égi szerencse kellett, hogy valaki - aki nem reggel érkezett - le tudjon parkolni. Mi nem tartoztunk a szerencsésebbek közé, így hamar tovább is álltunk. Utólag belegondolva talán jobb is, mert azt még az autóból is látni lehetett, hogy a vízben sem volt jobb a helyzet, jócskán be kellett volna sétálni ahhoz, ha úszni szerettünk volna vagy csak nyugodtan hűsölni egyet.

Fotó: Déri Brenda / FMH

Fotó: Déri Brenda / FMH

Fotó: Fehér Gábor / FMH Archív