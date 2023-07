Az ország legrégebbi és legnépszerűbb környezetszépítő versenyén évről évre egyre több települési önkormányzat vesz részt. A verseny szervezőbizottsága és a Magyar Turisztikai Ügynökség nagy örömére idén már 383 település összesen 549 pályázattal nevezett, közülük több mint 40 a határon túli magyar közösség. A települések öt főkategóriában (1000 fő alatti és feletti falvak, 30.000 fő alatti és feletti városok, valamint budapesti kerületek) nevezhettek, és különböző tematikus díjakra is benyújthatták pályázataikat. Az utóbbiak között évek óta a „Legvirágosabb főtér” a legnépszerűbb, és ősszel az is kiderül, hogy mely közösség büszkélkedhet a legszebb fasorral vagy a legszebb óvodakerttel, de ezek mellett más elismerő címeket is kiadnak az őszi eredményhirdetésen. A bírálóbizottság már javában járja a településeket, az értékelésekben közel 180 kertész-, tájépítész- és településtervező mérnök, illetve turisztikai szakember vesz részt.

Fejér vármegye száznyolc településéből tizenöten szálltak versenybe: Aba, Alsószentiván, Iszkaszentgyörgy, Isztimér, Jenő, Kápolnásnyék, Nagylók, Nagyvenyim, Pákozd, Sárszentmihály, Szabadbattyán, Székesfehérvár, Tordas, Úrhida