Már többször szerették volna megrendezni azt az eseményt, ahol be lehet mutatni a hegyközség és azon belül a pincészetek működését, méghozzá minél szélesebb közönség előtt.

-Holnap indul az Agárdi Borpart, ami az én rendezvényem, és ez eredetileg úgy körvonalazódott a fejemben, hogy ha már van Móri Bornapok, és van Etyeki Piknik, akkor miért ne lehetne a Velnencei-tó környéki borászatoknak is egy saját fesztiválja? Természetesen azt be kell látni, hogy nálunk van 16 pincészet és abból 14 jelent meg itt. Sok közöttük a kicsi, akiknek nincs is még forgalombahozatali engedélye és nincs kereskedelmi mennyiségű boruk sem, amit el tudnak adni és nem csak gasztronómiában értékesítve, hanem palackozott borként. Emiatt csak az ő részvételükkel nem érdemes borfesztivált szervezni ezért is van az, hogy bár az Agárdi Borpart házigazdái a helyi pincék lesznek, de mellettük vendégborászatokat is hívtunk. És éppen innen jött az ötlet, hogy ha már bemutatkoznak ezek a tókörnyéki pincék a nagyközönségnek, akkor miért ne mutatkozzanak be a szaksajtónak is. Fejér megye nagyon szerencsés, hiszen két borvidékkel is büszkélkedhet. Ott van a Móri és az Etyek-Budai borvidék és utóbbinak jó nagy része, méghozzá meglehetősen jelentős része a Velencei tavi körzet. Elég csak arra gondolni, hogy a Törley-nek is vannak Nadapon szőlői, amikből kiváló pezsgő készül. Erre az eseményre mindenkit meghívtunk, és az igaz, hogy a nyári szabadságok miatt páran lemondani kényszerültek, de akik el tudtak jönni, azok nagyon szívesen csatlakoztak a kezdeményezéshez, fogalmazott Fáncsi Viktória, az Agárdi Borpart szervezője, a Vin Et Rouge tulajdonosa, illetve az Etyek-Budai Hegyközség Velencei tavi Körzetének képviselője.

Fáncsi Viktória számára ez az általa szervezett hétvégi esemény előszobája is egyben

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

A 14 pincészetnek ugyanannyi ideje és lehetősége volt a bemutatkozásra, vagyis 3 perc történet és két tétel kínálása. Az eseményre érkezők között rendkívül sok volt a fiatal borászat és legalább ennyire sok volt a hölgy.

-Második éve készítek borokat, de a nemes italhoz korábbi a kötődés, ugyanis 2014. óta tartok borkóstolókat, mint sommelier. A Velencei tó környékén termett borok a szívügyeim, én is itt élek, és itt is borászkodom. Jelenleg egy egyhektáros szőlőterület birtokosa vagyok, mely újratelepítés alatt van. A családjaink egykori hobbiszőlőiből, így például az én üknagymamáméból lesz most egy új, modern borszőlős terület. Az első éveimben vásárolt szőlőalapanyagból készítettem a boraimat. A többéves borkereskedelmi tapasztalataim nyomán ráláttam, hogy a világban és hazánkban milyen borstílusok léteznek, és kialakult a fejemben egy saját stílus, amit az itteni adottságokat felhasználva szeretnék megvalósítani. Kísérletező kedvű vagyok, pezsgővel is kacérkodom, amfórával is dolgozom, melyben narancsbort készítek, de van Rajnai rizling, Chardonnay, Kékfrankos is. Ha már minden területem telepítve lesz, akkor Kékfrankos, Shiraz, Chardonnay, Ezerjó, Mézes fehér és Chenin blanc lesz a fajtaválaszték.

Itt meg kell említenem a Pázmándi Közösségi Bort, a Könnyűvért, mellyel idén a negyedik évjárattal jöttünk ki. A közösségnek viszonylag új tagja vagyok, de nagyon fontosnak tartom az összefogást, így a bortékámban valamennyi pázmándi bor megtalálható. A pázmándi borászközösséggel együtt azon dolgozunk, hogy a tó környéki borokat feltegyük a bortérképre, illetve hogy az itt termett tételeket megismertessük. Ez a terület nem egy ismert borkörzet, viszont rengeteg lehetőség rejlik benne és igyekszünk az idelátogatók figyelmét felhívni arra, hogy itt kincsek vannak. Az itteni borászok szívüket-lelküket beleteszik ebbe a munkába, éppen ezért érdemes náluk körülnézni, rájuk figyelni, mondta Borostyán Kovács Tamara a Boroslány Borműhelytől.

A nagyokat képviselő Csóbor-Kisari Linda (b1) és a kísérletező kedvű újak közül Borostyán Kovács Tamara

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Mint megtudtuk, a Szeles dűlőben és a pincét is rejtő Remete dűlőben teremnek ezek a szőlők, melyek magukba tudják szívni a vulkanikus talaj minden erejét.

Egy másik pincészetnek már több évtizedes múltja van.

-Édesapám 1995-ben kezdett el borászkodni, először Sukorón, de azóta Nadapon és Pázmándon van a területeink nagy része, úgy 16 hektár. Minket mindenki arról ismer, hogy édesapám az, aki a legtöbb filoxéra előtti régi magyar fajtát elkezdte telepíteni és azokból bort készíteni. Már van olyan magyar fajta, amiből akár 15 évjárat is a rendelkezésünkre áll, így lassan megtapasztaljuk, hogy milyen szőlőbetegségekre hajlamosak ezek. Tíz fehéret és tíz vöröset választottunk ki és egyértelműen látszik, hogy a vörösek sokkal izgalmasabb, különlegesebb illatokkal és ízvilággal rendelkeznek, nem is lehet őket a világfajtákhoz hasonlítani. Persze a fehérek közül is van már egy-két tétel, ami már kereskedelmi mennyiségben készül. Mi ebben hiszünk, és ezért dolgozunk, hogy Magyarországon magyar fajtákat igyanak a magyar emberek. Arról nem is beszélve, hogy ha valaki idelátogat külföldről, az biztosan nem világfajtát szeretne kóstolni.

Teljesen természethűen készítjük a borokat, vagyis nagy hozamkorlátozás van már a tőkéken is, és nem használunk csak bio permetszert és csak kézi munkával végezzük a területek tisztítását, vagyis kapáljuk a szőlőt és nem használunk gyomirtót, és a szüret is kíméletes, hogy a szőlőszemek ne sérüljenek. Spontán erjedés van, a vöröseket nem szűrjük, nincs almasavbontás, csak egy minimális kén. Fehérekből is van olyan, ami nem szűrt tétel, hogy minél több illat- és ízanyag maradjon benne, mondta a Szentesi Pincét képviselő Szentesi Kati.

A Szentesi Pincét képviselő Szentesi Kati elmondta, hogy nem csak magyar borokat készítenek, hanem magyar fajtákat is mentenek

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Arra a kérdésre, hogy milyen megmentett magyar fajtákat termesztenek, azt a választ kaptuk, hogy például a fehér borok között olyanok vannak, mint a Fehér góhér, a Lisztes, a Zöldszilváni vagy Balafánt. A vörösek sora úgy indult, hogy Csókaszőlő, Laska, Tihanyi kék, Kék bajor, Feketefájú bajor, Fekete muskotály, vagy mint a Hajnos kék.

Egy másik, feltörekvő fiatal borászat egyelőre csak másodállás egy építőipari vállalkozás mellett.

A Bakos Borászat már korábban is szerepelt a Fejér Megyei Hírlap tóparti boros körképében.

-A családi gazdaságunknak 5 tagja van, a férjem és három gyermekünk. Utóbbiak is igyekeznek kivenni a részüket a munkából, mi pedig próbálunk mindent úgy csinálni, hogy a három közül legalább egyet kineveljünk utódnak erre a vállalkozásra. Eddig három szüreten vagyunk túl, az idei lesz a negyedik, szóval ezekben a berkekben fiatalnak számítunk. Egyelőre Rajnai rizlingünk van egy hektáron, de már elkezdtünk rendbe tenni egy 35 hektáros területet, amire további 6 ha szőlő telepítését tervezzük. A Rajnaival két irányba megyünk a borszületésben, ugyanis mi nem készítjük a bort, hanem mi csak támogatjuk a szőlőt abban, hogy borrá váljon. Az egyik kategória reduktív érlelést jelent, tartályokban van a bor, de vannak spontán erjesztéssel kialakuló boraink is, melyek hordókban vannak. Ennek megfelelően egy 2021-es reduktív Rajnai, a másik pedig ugyanez a tétel, de olyan, ami átesett egy négyhónapos fahordós érlelésen, mondta, Bakos Szabó Mariann a családi borászat vezetője.

A pákozdi hegytetőn álló Lics Pincészet vezetőjével, a házigazdával is váltottunk pár szót.

-Bár én vagyok a házigazda, de ez egy önszerveződő rendezvény, melyet a hegyközség indított el, és amit a helyi borászok összefogása hozott létre, hogy legyen végre egy olyan rendezvény, ahol egyrészt egymás borait is megkóstolhatjuk, másrészt, hogy a sajtó meghívott képviselői is megismerjék a borainkat, és borászatainkat. Sok közöttük az új, olyannyira, hogy még én magam is meglepődtem azon, milyen sok fiatal pincészet működik a tó körül, fogalmazott Lics Balázs.