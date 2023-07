Április 28-án volt tizenöt éve, hogy megalakult a Darázsderék Nyugdíjas Táncklub. Akkor még Ráckeresztúron működött a csoport, köszönhetően háziasszonyának, vezetőjének, Király Antalné Rozikának. Az elmúlt tizenöt évben igen sok sikerélmény érte őket: több alkalommal is részt vettek az Országos Szenior Táncfesztiválon, ahonnan nyolc arannyal és két ezüst minősítéssel tértek haza. Rozika így mesélt magukról a feol.hu-nak:

- Rendszeresen járunk fesztiválokra, nyugdíjas ki-mit-tudra és részt veszünk a Syma csarnok „Életet az éveknek” rendezvényein is. Ráckeresztúron kezdtük, ám amikor két éve Martonvásárra költöztem, a csoport központját is áthelyeztük ide. A csapat fele egyébként is martonvásári, másik fele ráckeresztúri – árulja el, ahogy azt is: a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban (BBK) szoktak próbálni minden szerdán 14 órától. Repertoárjukban szerepel például az Apácashow, a Micsoda nő ez a férfi vagy éppen a Rendőrnő, melyekhez a koreográfiákat Rozika találja ki és a zenéket is ő válogatja hozzá.

Rozika egyébként a martonvásári abc vezetője volt aktív korában. – Napjaim java részét tehát itt töltöttem, így nyugdíjazásom után is visszahúzott a szívem, ezért költöztünk ide a férjemmel. Nagyon szerettem a munkámat. Amikor pedig az Őszirózsa Nyugdíjas Klubba meghívtak minket a férjemmel, felvetettem a gondolatot, hogy alakítsunk táncklubot. Az első táncunk, emlékszem, a botos tánc volt, melyhez Vajda Levente segített kiválasztani a zenét. A keresztúri napokon léptek fel először – immáron több mint 15 éve. Jubileumukat a név kitalálására időzítették. – Egy barátnőm ötlete volt a Darázsderék, ami nekem nagyon tetszett, jobban, mint egy szokványosabb elnevezés.

A táncklubban női tagok vannak, így természetesen ezúttal is hölgyeket keresnek maguk közé.

- Saját magunk készítjük a fellépő ruhákat. Jelenleg 10 főre van ruhánk, így kettő tagot keresünk – tette hozzá a klubvezető. S hogy mégis kiket keresnek? - Akiknek jó a mozgásuk! Az sem baj, ha nem nyugdíjas vagy éppen nem ismeri a koreográfiáinkat az illető. Majd megtanulja!

A klubtagok sűrű nyár után vannak: két hete Szabadegyházán, egy hete pedig Bodajkon léptek fel. Most pihennek. Vagyis nem pontosan – egészíti ki Rozika: - Unokázunk, dédunokázunk! – teszi hozzá. Lélekben pedig már készülnek a szeptember 16-i Darázsderék összejövetelre, melyre ezúttal is a BBK-ban kerül sor.