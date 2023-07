Ez feltehetően a hétköznapokban sem lehet egyszerű, de amióta a kancellári feladatokat ellátja, nagyon kevés átlagos hétköznap adatott meg neki. Az elmúlt tanévben az energiaár-emelkedés jelentett hatalmas kihívást.

Hogy sikerült megoldaniuk?

– Minden intézményünkben biztosítottuk a megfelelő hőmérsékletet, a diákok és az oktatók megértéssel fogadták a kialakult helyzetet. Az oktatás zavartalanul folyt az intézményekben, nem maradtak el órák. Észszerű gazdálkodással mégis sikerült jelentős energiamegtakarítást elérni. Ahol kellett, lezártuk a nem használt helyiségeket, de a korábbi energetikai beruházásaink, a nyílászárók cseréje és a szigetelés segítette a takarékoskodási terveinket. Ez jelentős többletköltséggel járt…

Hogyan érintette a többi területet?

– A tanítás szakmai és tárgyi feltételeit biztosítani tudtuk és persze tudjuk is. A szükséges javításokat és karbantartásokat is megoldjuk, ez nem lehet kérdéses. Ugyanakkor az épületeink nem fiatalok, s bizony mindig van hol és mit tenni. Az elavult villamos hálózatok sok problémát okoznak, és bár kívülről nem látszik, de a halaszthatatlan villamos korszerűsítések minden épületünkben megtörténtek. Sok energiát fordítunk arra, hogy kollégiumainkban megfelelő körülmények között éljenek a diákjaink. A tanév folyamán a Lorántffy kollégiumban a mosdók újultak meg. A Rudas kollégiumban sikerült megoldani a beázási problémákat, a tetőszigetelést kijavítottuk. Az oktatási célra használt épületeinket is folyamatosan szépítgetjük: a Rudas iskolában megújult a számítástechnika terem, a Hild iskolában több tanteremben felújítottuk a parkettát, a Dunaferr iskolában öltözők és tantermek születtek újjá. A kereskedelmi iskola tankonyháján 21. századi körülmények között öltözhetnek a diákjaink. Jelenleg a szokásos nyári karbantartási munkálatokat végezzük: ahol szükséges, tisztasági festést végzünk, padozatot javítunk, tetőt szigetelünk. Lehetőségeinkhez mérten újítjuk fel a tantermeket, a vizesblokkokat, a közösségi tereket. A karbantartásokat, fejlesztéseket a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum saját forrásból biztosította.

Létrejött egy vizsgaközpontjuk is…

– Ezzel törvényi kötelezettségünknek tettünk eleget. 2025-ben már csak vizsgaközpontokban tehetnek szakmai vizsgát a szakmákat tanulók. A felkészülést idejében megkezdtük, ennek eredményeként a vizsgaközpont dolgozói már el is kezdték a munkát. Nem csupán a saját diákjaink rendelkezésére állunk, hanem az ország területén bárki igénybe veheti a központ szolgáltatásait.

A Dunaferr helyzete mennyi­ re érintette a Dunaferr iskola tanműhelyének létét, munkáját?

– Szerencsére a zavarosabb időszakban is meg tudtunk állapodni arról, hogy a létesítmény oktatási célra maradhasson. Zökkenőmentes volt a tanműhelyben az oktatási tevékenység, most a felszámolóbiztos és a jelenlegi működést biztosító menedzsment is a támogatásukról biztosított. Bízunk benne, hogy rendeződik a nagyvállalat sorsa. Mi örömmel várunk minden vállalkozást, amelyek szeretnének a partnereink közé tartozni, hiszen az a célunk, hogy a szakirányú oktatást biztosító vállalatnál a tanulóink gyakorlatot szerezhessenek. Kiváló duális partnereink vannak, de még van lehetőség bekapcsolódni a képzésbe. Reméljük, hogy a következő tanévünk majd teljesen átlagos lesz.

Szerző: Brousil Csaba / DH