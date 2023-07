Fontos, hogy az olvasás is a mindennapi teendők része legyen, függetlenül attól, hogy valaki gyermek vagy felnőtt. A nyári szünet időszakát élő gyermekek időbeosztása nem oly kötött, de hogy azon felnőttek is el tudjanak valamikor menni, akik dolgozni járnak, délelőtt és délután is kinyit a nyári olvasó kuckó. Ennek érdekében hétfőn és csütörtökön 17:00-19:30-kor, kedden és szerdán 10-12 óráig várnak minden olvasni vágyót, vagy csak a könyvekkel barátkozni kívánó érdeklődőt, a keresztesi művelődési ház könyvtárába.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH