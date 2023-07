Július 7. (péntek)

Agárd, 16–23 óra: BorPart a szabadstrandon. Borkaland folyékony kincsekkel. Street food. Koncertek: 17–19 óra: Blues Outbreak. 20–21 óra: Dr. Peller Jazz Band.

Agárd, 18 óra: Péntek esti hangtárlat a Velencei-tavi Galériában. Los Andinos 40. A 40 éves együttes jubileumi koncertje.

Mór, 21 óra: KisUdvar koncertek a Lamberg-kastélynál. Az On More Time együttes koncertje. Esőhelyszín: Erzsébet téri Művelődési Ház.

Nagyvenyim, 18 óra: Egy nepáli utazás földrajzi, spirituális és orvosi szemmel. Németh Zoltán előadása a művelődési ház és könyvtárban. A képek vetítése közben tibeti hangtál játékával közreműködik: Sáriné Kun Anita. Megnyitja: Zseli József.

Polgárdi, délutántól: A Fekete Sas Motoros Nemzetség bemutatja – XXV. Fekete Sas Party. Motorostalálkozó és rockfesztivál a benzinkútnál (7-es főút, körforgalom). 20 óra: Rock Port Band. 22 óra: Blues Company. 24 óra: Időutazók Rock Band. (A belépés 19 óráig ingyenes.)

Szabadbattyán, 19 óra: Falunapi nyitány a Csíkvár téren. Éjjel az Orfeumban (zenés kabaréest). A Pódium Színház előadása.

Székesfehérvár, 9–17 óra: Kézműves alkotó napok a Fehérvári Kézművesek Egyesülete szervezésében (Rác utca 27.). Szabás-varrás. Vezeti: Rekenei Ferenc szabász. (Szombaton és vasárnap is.)

Székesfehérvár, 9–17 óra: Szövő alkotó napok (Rác utca 27.). Vezeti: Jeszenszky Zsuzsanna. (Szombaton és vasárnap is.)

Székesfehérvár, 9.30 óra: Ringató a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. Zenei nevelés a családban. A közös játék és éneklés élménye. Foglalkozásvezető: Bravik Katalin.

Székesfehérvár, 10 óra: Utazzunk! Képeslap-kiállítás Sárosi István gyűjteményéből a Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai Tagkönyvtárában. Megtekinthető július 28-áig.

Székesfehérvár, 10 óra: Könyv- és bélyegkiállítás Pintér István gyűjteményéből az Aranybulla Könyvtár Alapítványnál (Köfém ltp. 1.). Megtekinthető július végéig.

Székesfehérvár, 10 óra: Reprodukciók Lendvai Antal munkáiból a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban. Megtekinthető augusztus 4-éig.

Székesfehérvár, 10 óra: Fejér Vármegyei Tárlat. Szent István Király Múzeum, Csók István Képtár. Megtekinthető augusztus 27-éig.

Székesfehérvár, 10 óra: Katalógus – Halas István (képzőművész, fotográfus) kiállítása a Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületében. Megtekinthető szeptember 10-éig.

Székesfehérvár, 10 óra: Gorsiumos diáktárlat. A Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum fotó és grafika szakos diákjai munkái a Városi Képtár – Deák Gyűjtemény emeleti Diák-Deák Galériájában. Megtekinthető október elsejéig.

Székesfehérvár, 10 óra: Neumann János és öröksége. Kiállítás az MMKM Alumíniumipari Múzeumában (Zombori út 12.). A számítástechnika fejlődése idővonalban. Korabeli számítógépek, televíziók. A nyolcvanas évek játékai. Megtekinthető október 14-éig.

Székesfehérvár, 17.30 óra: Zumba fitnesz, Zsuzsival a Gárdonyi Géza Művelődési Házban.

Székesfehérvár, 18 óra: Agárdi Lajos művésztanár festménykiállítása az LH kávézóban (Lehetőségek Háza, Nyárfa utca 14.). Megtekinthető augusztus végéig szerdán és pénteken 18 és 20 óra között, egyéb időpontokhoz előzetes egyeztetés szükséges.

Székesfehérvár, 20 óra: Régész Színház ősbemutató. Szent István Király Múzeum, Rendház, díszudvar. Schliemann – Trója (zenés régészeti ásatás 2 részben). Heinrich Schliemann szerepében: Keller János. A zongoránál: Horváth János. Írta és rendezte: Matuz János.

Székesfehérvár, 21 óra: Titkos túra – fáklyás városnézés. Várfalak tövében, eldugott kis utcák macskakövén. „Elég bátor vagy, hogy velünk tarts?” Találkozás a Tourinform iroda előtt. (Regisztráció szükséges.)

Székesfehérvár, 21 óra: Kertmozi az Öreghegyi Közösségi Ház kertjében. Barátnőt felveszünk (romantikus vígjáték).

Velence, 16 órától: P. Mobil találkozó (Drótszamár kemping-strand). 16 óra: Rock történelemóra Rózsival. 18 óra: Időutazók. 19.30 óra: V2 Raiders. 21.30 óra: Pokolgép.

Velence, 19.30 óra: Nyárindító gyermekfesztivál (Velence Resort & Spa). Edu-show (bűvészműsor).

Útra kelnek az óriásbábok Fehérvár belvárosában

Fotó: FMH-archív (NN)

Július 8. (szombat)

Aba: Abai nyár 2023. Kertvárosi piknik Bodakajtor-Felsőszentivánon.

Agárd, 16–23 óra: BorPart a szabadstrandon. Borkaland folyékony kincsekkel. Street food. Koncertek: 17–19 óra: Komjáthy Balázs. 20–21 óra: Boka Boogie Band.

Bicske, 15 óra: Lovak és vadak. Jung Diána kiállítása a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtárban (Kossuth tér 20.). Megtekinthető augusztus végéig.

Bodajk, délutántól: Városnap a tó környékén. Arcfestés kicsiknek és nagyoknak. 17.30 óra: Desperado, Ft. Timi. 18.30 óra: AK26. 21.30 óra: Nemazalány x Sofi. Retró diszkó Dj Bogó Gáborral.

Dég, 18–23 óra: Nyárest a Festetics-kastélyban. Varázslatos éjszakai interaktív időutazás. Élő múzeum a Mare Temporis társulatával. Korhű divat, táncok, fegyverbemutató. Zenei aláfestés a Latin-Jazz Duóval az angolparkban. Tűzzsonglőrök. Gyertyafényes csónakázás a Szerpentin-tavon. Nepáli hangfürdő a fenyőligetben.

Lepsény, 10 órától: Falunap és lyukas fazék fesztivál a sportpályán. 10 óra: Főzőverseny (csirkepaprikás). 10–16 óra: Ingyenes lánchinta, kis lánchinta, ugrálóvár. 11–12 óra: Pitesütő verseny (a piték leadása). 12 óra: Kutyaiskola. 13 óra: Tótágas Tornárium (légtorna bemutató). 13.30 óra: Sweet Dream TSE. 14 óra: Marvel szuperhősök interaktív műsora. 15 óra: Los Andinos. 16 óra: Eredményhirdetés, díjak átadása. 17 óra: Fedák Sári Színház (operettek, örökzöldek, slágerek). 18 óra: Meggyes Csabi. 19 óra: Tombolasorsolás. 20.15 óra: Doree. 21 óra: Utcabál a Szőke testvérekkel. (Pónilovaglás. Kirakodóvásár. Könyvvásár. Büfé. Koktél.)

Martonvásár, 19 óra: Beethoven-estek. A Nemzeti Filharmonikusok koncertsorozata a Brunszvik-kastély parkjában (Agroverzum). Műsoron: II. (D-dúr) szimfónia, op. 36; G-dúr románc, op. 40; F-dúr románc, op. 50; VII. (A-dúr) szimfónia, op. 92. Hegedűn közreműködik: Pusker Júlia. Vezényel: Héja Domonkos. (Esőnap: július 9., vasárnap.)

Nagylók, 7 órától: Fejér vármegyei kettesfogathajtó-bajnokság a lovas pályán. 10 óra: Akadályhajtás, 1. forduló. 11.30 óra: Akadályhajtás, 2. forduló. 12–13 óra: Ebéd. 13.30 óra: Összevetés. 15.30 óra: Vadászhajtás. 17.30 óra: Eredményhirdetés.

Polgárdi, délelőttől: A Fekete Sas Motoros Nemzetség bemutatja – XXV. Fekete Sas Party. Motorostalálkozó és rockfesztivál a benzinkútnál (7-es főút, körforgalom). 15 óra: Motorhangerő verseny. 16 óra: Szénatúrás. 16.30 óra: Motoros felvonulás. 17.35 óra: Flashmob gumiégetés. Bozsoki Zsolt street fighter. 20 óra: Üstökös Rock Band. 22 óra: Hangár 21. 24 óra: Fekete Bárányok. (A belépés 19 óráig ingyenes.)

Szabadbattyán, 10 órától: Falunap a Csíkvár téri parkban. 10 óra: „Ma legyél velünk bohóc! Öltözz be bohócnak!” Felvonulás a FagyiBohócokkal a művelődési háztól a parkig. 10.30–12 óra: Andi lufihajtogató bohóc. 10–18 óra: Dudó játszóház. Vízi foci. Lövöldöző párbaj. 10.45 óra: Az állatok nyelvén tudó juhász (interaktív meseelőadás a MeseKocsi Színházzal). 11.30 óra: Habparti a Sárvíz Tűzoltó Egyesülettel. 13–15 óra: Íjászat. 14 óra: Megnyitó. Közreműködik a Csíkvár Nyugdíjasklub. 14–17 óra: Arcfestés, csillámtetoválás. Kézműves-foglalkozás. 14.15 óra: Kenguru Ugrókötélcsoport. 15 óra: Kalap Jakab (interaktív gyermekkoncert). 16 óra: Soltész Rezső. 16.45 óra: Peter Srámek. 17.30 óra: Drop the Beat TSE. 18 óra: Szomszédnéni Stand Up. 19 óra: Kis Grófo. 20 óra: Happiness TSE. 20.30 óra: Tombolasorsolás. 21 óra: Discover Band. (Kézműves vásár. Büfé.)

Székesfehérvár, 10.15–11.15 óra: Mesetúra. A Sóstó különleges állatvilága. Sóstó Látogatóközpont. A túrát 5–9 éves kor közötti gyermekes családoknak ajánlják. A program regisztrációhoz kötött.

Székesfehérvár, 16, 17.30 és 19 óra: Aranybulla-túra panoráma busszal. Indulás a buszpályaudvarról, városnézés, kirándulás az Aranybulla-emlékműhöz. (A panoráma buszt 2018-ban hozta létre a Fung család egy 30 éves Ikarus busz teljes átalakításával. A busz, amely egykor a székesfehérvári Ikarusban készült, új életre kel a turisták szolgálatában.)

Székesfehérvár, 17 óra: Királyok a belvárosban. A Fő utcán az idén nyáron, szombaton délután első alkalommal vonul végig az Árpád-ház nagyjait bemutató óriásbábok egy csoportja (Géza fejedelem, Sarolt fejedelemasszony és Szent István király). Az útvonal: Vörösmarty Színház – Városház tér. Az óriásbábokat a Fejér Baranta HSE tagjai kísérik, akik a téren bemutatót is tartanak. Az óriásbábokat a Mátyás király emlékműnél és az Országalmánál Szabó Miklós Bence mutatja be. Az aláfestő zenét a Sonivius Vappae szolgáltatja. 18 óra: Sára és a Casablanca Club (Váradi Eszter Sára és zenésztársai) kiskoncertje a Zichy ligetben, a Zenepavilonnál.

Velence, 14 órától: P. Mobil találkozó (Drótszamár kemping-strand). 14 óra: P. Mobil közönségtalálkozó, sztorik Bogyóval. 17.30 óra: Trotty ’Leek. 19 óra: Abaházi, RT. 21 óra: P. Mobil.

Kis Grófo a szabadbattyáni falunapon koncertezik – „A nézését meg a járását…”

Fotó: Facebook

Július 9. (vasárnap)

Fehérvárcsurgó, 20 óra: Echo Nyári Akadémia 2023. Koncertek a Károlyi-kastélyban. Nyitóhangverseny. Spectrum of Trio. Az Auer Trió koncertje. Hummel, Turina, Martinu, Dvorák művei. Fülei Balázs (zongora), Kováts Péter (hegedű), Varga István (gordonka).

Mór, 18 óra: Nyári zenei estek a Lamberg-kastély Művelődési Központban. A Drazsé gyermekzenekar koncertje.