Többszöri nekifutásra sem tudják, hogy kihez forduljanak. Ahogy azt sem, hogy kit terhel a felelősség, ha egyszer csak ténylegesen leválnak a vezetékek, így szerkesztőségünkhöz fordultak, hogy kiderítsük, milyen szolgáltatók vannak az érintett lakóházakban és közülük kinek az illetékessége helyrehozni a hibát. Ehhez azonban fontos volt tudni, hogy mely társasházakat érinthetnek a levált vezetékek. Egy ott élő a helyszínre érkezésünkkor megmutatta, hogy a Rádió utca 15. és 17. házszám alatti épületet, valamint az ott található aszfaltos sportpályát és a mellette lévő házat, ami vélhetően a Rádió utca 13. érinthetnek a levált vezetékek.

Szabad szemmel is jól látszódott, mi a gond, némelyik még fel is volt tekeredve egy másik vezetékre, alattuk pedig parkoló, valamint a társasházak főbejáratai találhatók. Így valóban jogos lehet a félelem, hogy leszakadnak egy nagyobb szél vagy vihar alkalmával. A lakó szerint azon túl, hogy nagyon lógnak, az egyik le is vált a tartókábelről, mert két vezeték helyett három szerteágazó kábel fut az egyik épület tetejéről a másikra.

Elsőként a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot kerestük meg, hogy ilyen esetben eljárhatnak-e? Közvetlen balesetveszélynek számítanak-e a levált vezetékek?

„A tűzoltók közvetlen életveszély esetén vonulnak ki, például ha elszakad egy elektromos felsővezeték. Amennyiben egy távközlési vezeték lazul, vagy sérül meg, a szolgáltatóval kell felvenni a kapcsolatot. A környéken élők, esetleg a társasház közös képviselője rendelkezhet arról információval, hogy a szóban forgó címen mely szolgáltatók biztosítanak távközlési szolgáltatást. A katasztrófavédelemnek erre nincs rálátása” – tájékoztattak.

Fotó: Déri Brenda / FMH

Majd az E.ON-hoz fordultunk, de megtudtuk, hogy nekik azon a területen földkábelük van és ezért a levegőben lévő vezeték biztosan nem hozzájuk tartozik. Az áramszolgáltató válasza után világossá vált, hogy valószínűleg távközlési vezetékekről lehet szó, ezért tovább érdeklődünk a panaszosnál, hogy milyen szolgáltatók vannak az érintett lakóházakban. Megtudtuk, hogy három szolgáltató is jelen van, így mindegyikkel felvettük a kapcsolatot. Volt, amelyik nem válaszolt és volt, amelyik már utána is nézett és megállapította, hogy nem hozzájuk tartoznak a vezetékek, míg a harmadiktól a következő választ kaptuk:

„Munkatársaink a lehető leghamarabb ki fogják javítani a hibát. Amennyiben további egyeztetés szükséges keresni fogják a rendszerünkben rögzített telefonos elérhetőségen”.

Ugyan, arra a kérdésre, hogy hozzájuk tartoznak-e a vezetékek nem érkezett egyértelmű igen-nem válasz, de a fent olvashatókból arra következtetünk, hogy igen. Így reméljük, hogy mielőbb kijavítják a problémát, és megnyugodhatnak a lakók.