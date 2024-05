A ZTE hozta el a labdát a feldobásnál, majd azonnal Ikpe harcolt ki egy faultot a palánk alatt, be is dobta mindkét büntetőjét. Azonban erre Philmore remekbeszabott hárompontossal válaszolt. Ikpe duplájával és Tóth Ádám triplájával lépett meg a ZTE, Chambers büntetőkkel zárkóztatta az Albát. A zalaegerszegiek lendülete hamar alábbhagyott, s esélyük sem maradt felpörögni, mert Isaiah Philmore közelről s távolról is betalált, sőt, saját palánkja alatt is lepattanót gyűjtött, a mellé felzárkózó Chambers, Kass és Barnett kosaraival pedig fordított, majd ötpontos fórt kovácsolt az Alba Fehérvár. Philmore nagyot játszott az első tíz perc alatt, a csapatkapitány, Vojvoda Dávid pedig csak hozta szokásos formáját, 10 pont volt a fehérváriak előnye ekkor (32-22).

A második negyedben Chambers vitte hátán az Albát, míg a vendégek játékán érződött, hogy elengednék már ezt a párharcot. Szurkolóik sem gondolták másképp, a húszfős zalai különítmény egykedvűen, csendben szemlélte a meccset. A hazaiak jól védekeztek, s eredményesen indultak, Philmore továbbra is tarthatatlan volt, de élményszámba ment Takács Milán és Barnett közös produkciója: a magyar legény félrenézve szolgálta ki amerikai társát. A ZTE-ben Paige lopta a távolságot, s tartotta tízen együttesét, majd a dudaszó pillanatában Philmore léptette övéit a bronzérem felé, 57-43.

Isaiah Philmore (fehérben) a zalaegerszegiek fölé nőtt

Fotó: Simon Erika

Fordulás után Dickey rögtön begyűjtötte negyedik faultját, majd Barnett trojkát süllyesztett, Vojvoda labdát szerzett, Philmore pedig 20 pontját dobta, 62-44. Philmore mellé Chambers is betársult a a triplagyárba, s húszpontosra hizlalta a két csapat közötti differenciát. Ekkor tüntetésük jeléül a pályának háttal kezdtek dalolni a zalaegerszegi hívek. Chambers rálelt a távolságra, sorozatban három hármast is hintett, egyre inkább demoralizálva a sok hibával és kedvét vesztetett ZTE-t, 87-61.

Syani Chambers is 20 pont felett termelt

Fotó: Simon Erika



A pontot most nem szerző Dickey kipontozódott a záró periódusra, de így is tetszetős hazai kosárral indult az utolsó tíz perc. Nyolc perccel a vége előtt Fazekas Máté első pontjaival formálta harmincasra a különbséget, 91-61. Alejandro Zubillaga végig forgatta csapatát, és nem volt játékos, aki kilógott volna sorból lefelé. Négyen is húsz pont közelében termeltek, sőt, Philmore, Vojvoda, majd Chambers többet is. A ZTE-ben ekkor már a kiegészítőemberek kosarai jelentettek némi vigaszt. Majdnem öt perccel a vége előtt lett „százados” az Alba. Keller Iván őrizte az egerszegiek becsületét, de nem a nyugatiakról szólt ez a párharc. Az Arconic-Alba Fehérvár rendkívül magabiztosan, söpréssel nyerte a helyosztót, bronzérmet szerzett a 2023-2024-es idényben.

Elsöpörte ellenfelét az Arconic-Alba Fehérvár, megérdemelte a bronzérmet

Fotó: Simon Erika

JEGYZŐKÖNYV

Arconic-Alba Fehérvár - Zalakerámia ZTE KK

109-78 (32-22, 25-21, 30-18, 22-17)

Alba Regia Sportcsarnok, 1200 néző. V.: Földházi T., Goda L., Ádám J.

Alba: Chambers 21/12, Kass 7/3, Barnett 17/9, Philmore 23/6, Dickey. Csere: Vojvoda 22/9, Balogh M. 4, Kiss B., Takács Milán 4, Fazekas 6, Takács Martin 2, Góbi M. 3/3. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga

ZTE: Ikpe 8, Hicks, Tóth Á. 13/3, Szalay 1, Paige 12/6. Csere: Ona Embo 16/3, Csátaljay 2, Németh A., Keller I. 14/6, Makkos 2, Gyimes 4, Csuti 6. Vezetőedző: Matthias Zollner