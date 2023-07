Négy napra Székesfehérvárra költözött a Zene. Vele együtt talán valami furcsa „felhő” is leszállhatott az egykori MÁV Előre pálya környékére, ugyanis az emberek sokszor fél órákon át nem tudtak a mobiljukon üzeneteket olvasni, netet böngészni, vagy éppen a Fezenen készült szelfit feltölteni. Különös ereje volt ezeknek a hosszú perceknek, pillanatoknak: aki ilyenkor körülnézett a színpadok, sátrak és sörös poharak erdejében, azt láthatta, az emberek nem a telefonjukat tapogatják lefelé görnyedve, hanem beszélgetnek. Egymásra mosolyognak. Sztoriznak. Régi ismerősöket vesznek észre. Szóval a Fezen most valóban a közös zenélésről szólt. A telefonokat jövőre szerintem otthon is hagyhatnánk. Akkor még teljesebb lenne a Fezen-élmény!