Rózsika néni Celldömölkön jött világra 1923. július 14-én. Apró és gyenge baba volt, így születésekor az orvosok kételkedtek abban, hogy vajon megéri-e a másnap reggelt, most mégis a századik életévét ünnepli. Az évek, évtizedek alatt pedig megtalálta a szerelmet, látta felnőni gyermekeit, unokáit, és ma már nemcsak dédinek, de üknagymamának is szólítják. Dunaújvárosba kalandos életútját követően került. Az iskola után szülővárosából először Tapolcára költözött, itt ismerkedett meg leendő férjével, akivel később Lártányban élt, végül 1952-ben költözött Dunaújvárosba.

Rövid ideig dolgozott a Dunai Vasműben és az Ingatlankezelő Vállalatnál, azonban főként a gyermeknevelésre fókuszált, hiszen három lány- és egy fiúgyermeknek adott életet. Férjét 2001-ben vesztette el, akivel 58 éven át élt boldog házasságban. Nemrég egy fontos döntést is hozott: 99 évesen úgy határozott, Pestre költözik. Századik születésnapját azonban Dunaújvárosban szerette volna megünnepelni. Mórocz Lajosné nem hagyta, hogy életkora határokat szabjon számára, hiszen 80 évesen megtanult úszni, 90 éves koráig pedig gyakorta kirándult, utazott, sőt, 82 évesen a számítógépet és az internetet is megtanulta használni.

Szabadidejében általában rejtvényekkel, logikai játékokkal tartja frissen elméjét, de tudása is naprakész, ugyanis nap mint nap követi a nagyvilág híreit. Kedvenc időtöltése azonban kétségkívül a már említett számítógépezés, amire általában este szán időt, ekkor online kártyázik és madzsongozik. Arra, hogy mi a hosszú élet titka, egy igazán szívmelengető választ adott. Elmondta, családja szeretete ad neki erőt a mindennapokban, ez élteti őt. A feltétel nélküli szeretet a tiszteletére szervezett ünnepségen is kézzelfogható volt, lányai, unokái, rokonai mind elhalmozták őt ajándékokkal, jókívánságokkal. A rendezvényre Pintér Tamás, Dunaújváros polgármestere és Barta Endre alpolgármester is ellátogattak, akik a város nevében gratuláltak és kívántak sok boldogságot az ünnepeltnek.

Szerző: Szente Patrícia / DH