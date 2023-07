Amint azt az ÖKK közleményében olvashatjuk, immár negyedik alkalommal csaptak, húztak, vertek a húrok közé azok a zeneiskolások, akik részt vettek a zenei táborban Zánkán. A hét nap folyamán a fiatalok nem csak a hűsítő Balatonban, hanem a zenében is naponta csobbantak, hiszen minden délelőtt egyéni és csoportos hangszeres órákon vettek részt. A próbákon kívül számos egyéb, hasznos mulatságban is kitettek magukért, a 8 csapatra osztott társaság egész héten közös feladatokat oldott meg. Csapatonként rövidfilmeket készítettek arról, hogy miként látják a tábort, amelyet később szüleik értékeltek online szavazással. Csapatzászlót festettek, indulót írtak, kvíz- és sorváltóversenyeken mutatták meg rátermettségüket. Részt vettek Sőnfeld Mátyás Zenebatyu élményprogramjában, aki ökohangszerek bemutatásával nyerte el a fiatalok érdeklődését. Itt mindenki számára bebizonyosodott, hogy bármiből készíthető hangszer, csak egy jó ötlet szükséges hozzá. Így találkozhattak a fiatalok pl.: egy óriás fakanálból készült „gitárral” is, mellyel igazi „kanálmetál” szólalt meg – minderről a Tálos Edit Alapítvány kuratóriumi elnöke, Bergerné Szőnyi Anna számolt be.

Mint mondta, a tábor igazi célja nem más, mint közös zenéléssel, új kapcsolatok megteremtésével – legyen szó akár tanulók, pedagógusok vagy zeneiskolák közötti – a zene megszerettetése, és további generációk bevonása a zeneiskolai életbe. Az idei táborzáró koncerten is ez a mondanivaló szólalt meg az utolsó műsorszámban, amikor egyszerre csendült fel a gyermekek és pedagógusok hangján és hangszerén Dés László Valahol Európában című musicaljének egyik legszebb dala: „A zene az kell…”.

Az évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvendő zenetáborban az idei évben a 71 zeneiskolás tanulóról 10 pedagógus (Bergerné Szőnyi Anna, Borbély Ilona, Burján Gabriella, Nagyné Szűcs Éva, Udvardy Andrea, Berger Tamás, Lascsik Mátyás, Sallér László, Pálföldi Tamás (táborvezető), Varga Bence) gondoskodott szeretetteljesen nap mint nap.

A táborozók a Balatonról sok élménnyel hazatérve azzal váltak el: „Bízunk benne, hogy jövőre ismét felcsendül a nyári muzsika.”