A vidám hangulat nem volt véletlen, ugyanis a beruházás hiánypótló volt – ahogy az érintettek is kiemelték –, több mint fél évszázada várja a Sárszentmiklóson (Sárbogárd városrésze) található Vasút utca a dolgos kezeket. A sajtótájékoztatón arra is fény derült, hogy a Sárbogárd – Mezőszilas összekötő út megújulásának jelentősége abban is rejlik, hogy ezen az úton közlekedve röpke 40 perc alatt már a Balaton-parton találhatjuk magunkat.

Sükösd Tamás polgármester egyenesen korszakos jelentőségű beruházásnak nevezte az átadott szakaszt, amellyel az elmúlt évtizedekben alaposan meggyűlt a baja a sárbogárdiaknak, de immáron ez a múlté. Kiemelte azt is, hogy a közlekedési kapcsolatok erősítése a térségben, javuló életminőséget jelentenek az itt élők számára.

Varga Gábor, Dél-Fejér országgyűlési képviselője a polgármester szavaihoz csatlakozva kifejtette, Sárszentmiklós településrész fejlődése tetten érhető és az átadott útszakasz is ezt bizonyítja. Bízik benne, hogy a jövőben számos beruházás valósulhat meg itt, illetve egész Sárbogárd területén, amelyek megfelelnek majd a 21. század kihívásainak. Egyúttal ígéretet tett arra is, hogy a következő útfelújításra nem kell majd 57 évet várnia a sárszentmiklósiaknak.

Az út elején mindkét oldalon felújították a tönkrement vízelvezető rendszert, melynek fedlapjai akár 40 tonnát is elbírnak.

Fotó: Kecskés Zoltán / FMH

Molnár István, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér megyei igazgatója elmondta, hogy a több mint két kilométer hosszú utca két réteg új aszfaltot kapott, új buszperonok épültek – a meglévőket pedig felújították –, az ingatlanok kapubejárói az új burkolathoz igazodva átépültek, valamint a rossz állapotú KRESZ táblákat is lecserélték. Mindezek mellett az út elején mindkét oldalon felújították a tönkrement vízelvezető rendszert.

Molnár Krisztián elnök kiemelte, hogy a fejlesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program részeként újulhatott meg összefogás eredményeként, mintegy 370 millió forintból, melynek köszönhetően a környék lakosai és az átutazók számára is komfortosabbá és biztonságosabbá vált a közlekedés. Majd egy további örömhírt is megosztott a jelenlévőkkel: folytatódik Dél-Fejér alsóbbrendű útjainak felújítása. Mint mondta, a tervek szerint a Hantos-Kislók, a Mezőfalva-Sárbogárd és a Dég-Som összekötő út, valamint a mezőszentgyörgyi bekötőút rekonstrukciója valósul meg, összesen mintegy 7,3 kilométernyi útszakaszon.

A szalagátvágás pillanata. Átadták a Sárbogárd – Mezőszilas összekötő út 2,1 kilométeres szakaszát.

Fotó: Kecskés Zoltán / FMH

Az ünnepi beszédeket követően a nemzeti színű szalag átvágásával, hivatalosan is átadták a Sárbogárd – Mezőszilas összekötő út több mint 2 kilométeres szakaszát, mely, ahogy az érintettek fogalmaztak: iskolapéldája az összefogás erejének, hogy Dél-Fejér tovább fejlődhessen.