Mint megtudtuk, ez a hölgyek játéka és ezért ők szavazzák meg, ki lesz az első három helyezett. A szavazatokat hitelesítő bizottság tagjai között szerepelt két önkormányzati képviselő is, Deák Lajosné és Földi Zoltán. Az Anna bálon az a szokás, hogy a szavazást követően mindhárom dobogós kap koronát is, szalagot is és a hozzá járó oklevél is kikerülhet otthon a babérokat learatók falára

Nem csak a szónoklatot tartó klubvezető állt a színpadra, hanem a tavasszal megválasztott pünkösdi pár is. A rövid ideig trónon ülő király Juhász Gyula: Anna örök című költeményével köszöntötte a dallamos név birtokosait és persze a bál valamennyi résztvevőjét. Majd a Laguna Táncegyesület ifjú tehetségei léptek a terembe, hogy a nyitótánccal kezdetét vegye az Anna bál.

Onnantól aztán Páli István, vagyis Pusi bácsi szolgáltatta az élő zenét, billentyűkön és a tangóharmonika gombjain, számtalan dalt énekelve el közismerten széles repertoárjából.